Pour sa première, l'OL Lyonnes a dominé l'OM malgré des approximations (3-1). L'équipe n'est pas encore réglée, mais elle dispose d'une grosse marge de progression.

Le début d'une nouvelle ère. Ce dimanche, l'OL Lyonnes entamait son histoire par la réception de l'OM. Évidemment, nous retrouvions beaucoup de cette équipe qui s'appelait jusqu'en mai dernier l'Olympique lyonnais. Mais il y avait aussi du changement, et pas à n'importe quels postes.

Sur le banc déjà, avec la première de Jonatan Giráldez. Sur le terrain aussi, avec pas moins de quatre recrues au coup d'envoi. Cela demandera encore quelques réglages assurément, et ça s'est vu. Dans un 4-2-4, presque 4-2-3-1 avec Marie-Antoinette Katoto dans un positionnement hybride entre 9 et 10, on a globalement observé des imprécisions.

Hegerberg, qui d'autre que la Norvégienne ?

Les Rhodaniennes ont été particulièrement gênées par le système renforcé dans l'axe des Marseillaises. Quant à Katoto, elle a eu du mal à se placer, pendant que tout était statistique autour d'elle. Alors, on s'en est remis aux vieilles recettes pour faire la différence, à savoir un centre de Selma Bacha pour la tête rageuse d'Ada Hegerberg (1-0, 32e). C'est sur ce petit score, mais très logique au vu du peu d'occasions, que les deux formations regagnaient les vestiaires.

Petit à petit, la supériorité des Fenottes dans la maîtrise du ballon a fini par fatiguer les Phocéennes. Elles ont craqué une deuxième fois un peu avant l'heure de jeu. Très remuante, Vicki Becho a délivré un caviar que Liana Joseph, au contraire de Katoto, a su saisir (2-0, 58e).

Premier but pour Yohannes

Un coup derrière la tête pour l'OM, qui cédait encore cinq minutes plus tard. Sur un corner dévié de la tête par Wendie Renard, Lily Yohannes ponctuait cette bonne première apparition par une frappe sous la barre transversale (3-0, 62e).

Les coéquipières de Lindsey Heaps, pas à son aise ce dimanche, ont ensuite géré la fin de la partie, sans pousser outre mesure. Au contraire, ce sont leurs adversaires qui ont fini par réduire l'écart dans le temps additionnel par Mathilde Bourdieu (3-1, 90+1).

Avec ce succès, l'OL Lyonnes prend déjà la tête du championnat au bout de la première journée, avec le Paris FC sur ses talons. Après une pause liée à la Coupe LFFP, les championnes de France en titre iront dans le Forez pour défier Saint-Etienne. Match le samedi 20 septembre à 17 heures.