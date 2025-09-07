Pour sa première, l'OL Lyonnes a dominé l'OM malgré des approximations (3-1). L'équipe n'est pas encore réglée, mais elle dispose d'une grosse marge de progression.
Le début d'une nouvelle ère. Ce dimanche, l'OL Lyonnes entamait son histoire par la réception de l'OM. Évidemment, nous retrouvions beaucoup de cette équipe qui s'appelait jusqu'en mai dernier l'Olympique lyonnais. Mais il y avait aussi du changement, et pas à n'importe quels postes.
Sur le banc déjà, avec la première de Jonatan Giráldez. Sur le terrain aussi, avec pas moins de quatre recrues au coup d'envoi. Cela demandera encore quelques réglages assurément, et ça s'est vu. Dans un 4-2-4, presque 4-2-3-1 avec Marie-Antoinette Katoto dans un positionnement hybride entre 9 et 10, on a globalement observé des imprécisions.
Hegerberg, qui d'autre que la Norvégienne ?
Les Rhodaniennes ont été particulièrement gênées par le système renforcé dans l'axe des Marseillaises. Quant à Katoto, elle a eu du mal à se placer, pendant que tout était statistique autour d'elle. Alors, on s'en est remis aux vieilles recettes pour faire la différence, à savoir un centre de Selma Bacha pour la tête rageuse d'Ada Hegerberg (1-0, 32e). C'est sur ce petit score, mais très logique au vu du peu d'occasions, que les deux formations regagnaient les vestiaires.
Petit à petit, la supériorité des Fenottes dans la maîtrise du ballon a fini par fatiguer les Phocéennes. Elles ont craqué une deuxième fois un peu avant l'heure de jeu. Très remuante, Vicki Becho a délivré un caviar que Liana Joseph, au contraire de Katoto, a su saisir (2-0, 58e).
Premier but pour Yohannes
Un coup derrière la tête pour l'OM, qui cédait encore cinq minutes plus tard. Sur un corner dévié de la tête par Wendie Renard, Lily Yohannes ponctuait cette bonne première apparition par une frappe sous la barre transversale (3-0, 62e).
Les coéquipières de Lindsey Heaps, pas à son aise ce dimanche, ont ensuite géré la fin de la partie, sans pousser outre mesure. Au contraire, ce sont leurs adversaires qui ont fini par réduire l'écart dans le temps additionnel par Mathilde Bourdieu (3-1, 90+1).
Avec ce succès, l'OL Lyonnes prend déjà la tête du championnat au bout de la première journée, avec le Paris FC sur ses talons. Après une pause liée à la Coupe LFFP, les championnes de France en titre iront dans le Forez pour défier Saint-Etienne. Match le samedi 20 septembre à 17 heures.
Ce n'est pas normal et ce n'est pas admissible de se relâcher ainsi en fin de match.
Victoire oui mais il faut respecter l'adversaire et continuer de jouer !
En rodage après tous ces matchs de préparation ? pfff... elles sont rodées et déjà fatiguées !!
Salut @dede74!
Sévère mais juste. Bon, j'ai surtout eu l'impression que le coach "travaillait" son équipe et ne cherchait pas un gros résultat, surtout vu la composition initiale. Mais j'ai crû percevoir aussi pas mal de laxisme et d'approximations de la part de certaines, et tu as raison, en fin de match ce relâchement défensif n'est pas admissible.
Bon, on va voir comment il va corriger ça...
@koficarloo : même impression que toi
Je doute que l'équipe joue dans ce système toute la saison
Mais il a donné sa chance à des joueuses qui l'ont mérité en préparation (notamment Joseph) je trouve
@dede74 :
apparemment, elles ont eu une préparation physique intense donc
Pour moi, le but est dû au mauvais alignement de Fattalah sur la première passe, car elle est beaucoup plus bas que Engen qui aurait entrainé un hors jeu
Ensuite, Fattalah laisse la joueuse marseillaise complètement libre car elle ne sait pas défendre
Apparemment, elle joue au milieu de terrain chez les U19
Je pense qu'il y a une place à récupérer derrière Lawrence que je trouve limitée physiquement (notamment en vitesse et en volume de jeu). D'ailleurs je ne comprends toujours pas l'échange Lawrence-Carpenter qui n'a toujours pas de sens pour moi.
Chelsea récupère une très bonne joueuse et, en échange, a refilé la remplaçante trop vieille pour être titulaire...
Pour ce 1er match, j'ai été impressionné par la recrue Yohannes qui a été la vraie plaque tournante de l'orientation du jeu de l'équipe et aussi un gros travail de pressing, contre-pressing et récupération
Damaris a une sacrée concurrence à son poste désormais
Par contre, j'ai trouvé Heaps pas du tout dans le rythme en général
Ada toujours aussi opportuniste et altruiste pour revenir en défense sur certaines séquences
Katoto totalement absente des débats ou alors dans des zones où elle n'a rien à faire
Becho probablement plus fraiche que Diani sur ce match mais beaucoup de déchet technique
Joseph qui se bat mais encore limitée
J'ai bien aimé l'entrée de Brand qui, en jouant plus à l'intérieur, a apporté de la fraicheur et surtout, du jeu vers l'avant
C’est le premier match de la saison mais on peut remarquer que Yohannes est une très bonne joueuse qui fera beaucoup de bien à l’équipe, Hegerberg est toujours une très bonne attaquante et bon presing, Joseph montre son potentiel et je pense qu’elle aura sa place, je n’arrive toujours pas à voir le talent d’Ingrid Engen, a l’avenir j’aimerais avoir Sombath en défense. Heaps est comme la saison dernière, rien de concret, chill sur terrain et perdre de balle, Becho ne veut pas saisir sa chance, Bacha se complique trop parfois en faisant des dribbles et des pirouettes pas nécessaires, Katoto est en adaptation, Melchie m’a manqué
@koficarloo : pour moi il y a tout de même une grosse différence entre Sombath en Engen, c'est 12 cms de taille
1m65 pour une DC, perso, je ne vois pas
Pour une latérale, je veux bien mais sur les CPAs défensifs, Sombath est à la rue
Et il faut aussi voir les pointes de vitesse et de volume de jeu
Engen à 27 ans alors que Sombath 21
Contrarié par ce but stupide encaissé en fin de partie dû à un relâchement coupable. Dommage et regrettable.
Ceci dit, je préfère souligner l'excellente partie de Yohannes que je découvre n'ayant pas suivi les matches de préparation. La femme du match pour moi et une sacrée révélation.
👍👍👍👍
Elles ont encaissé 7 buts en championnat la saison dernière. Pour faire mieux, elles ne peuvent plus en encaisser que 5...
Bon, c'est vraiment pas terrible globalement, le jeu est lent, peu de mouvement autour de la porteuse de balle, surtout en 1ère mi-temps.... belle marge de progression en vue.
Le flop c'est le festival de passes ratées de Heaps, de Becho, de Katoto... il devait y avoir un concours entre elles !
Yohannes a déjà montré tout son talent en préparation, elle confirme... rien de surprenant.
Le top... on ne prend qu'un seul but pour le premier match de la saison, l'an dernier on en a pris deux 😂
Au cours des matchs de préparation, contre des équipes d'un niveau supérieur à l'OM, on a vu des mouvements bien plus intéressants que ce soir. Que Gigi ait voulu préserver certaines joueuses d'accord mais voir une fin de match comme on l'a vu, non !
Heaps n'est pas au niveau ! elle se croit irremplaçable ? j'espère que le coach voit la même chose que nous. Quand il y aura Hohannes, Melchie et Damaris, au milieu, elle pourra essuyer le banc, ça lui ferait du bien !
Je ne sais pas si, associer Ada et MAK, est une bonne chose.
Bref ! perso, je n'ai pas été emballé par ce match.
Le commentateur est sans doute un supporter marseillais ......