Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : les U19 complètent un week-end parfait pour l'Académie

  • par Gwendal Chabas

    • En déplacement à Sochaux dimanche, les U19 de l'OL ont battu leur hôte dans le temps additionnel (2-3). Ils confirment leur précédent succès.

    Un peu à l'image de la réserve, qui a elle aussi gagné 3 à 2 ce week-end, les U19 de l'OL ont failli laisser passer une victoire qui leur tendait les bras. Dimanche, ils se déplaçaient du côté de Sochaux pour une affiche très intéressante. Adversaire jamais évident à manœuvrer, le club du Doubs a fait honneur à sa réputation.

    2-0 après 25 minutes, avant un relâchement

    Pourtant, ce sont les protégés de Florent Balmont qui ont mieux démarré, et même dominé la première période. Le capitaine Kenan Doganay a montré la voie en trompant subtilement le portier adverse après seulement six minutes (0-1). Peu de temps après, Adil Hamdani, qui avait découvert l'espace de quelques instants le niveau au-dessus samedi en N3, a doublé la mise sur un exploit personnel (0-2, 23e).

    Supérieurs durant 45 minutes, les Lyonnais ont payé cher une petite étourderie, à savoir une légère main dans leur surface. Les Sochaliens ont réduit la marque sur penalty juste avant la pause (1-2). Une réalisation qui a relancé les Doubistes et inauguré un second acte plus équilibré.

    Doganay s'offre un doublé

    Lors d'un petit temps fort autour de l'heure de jeu, le FCSM a égalisé après une touche, dans une défense rhodanienne apathique (2-2). Un peu poussif jusqu'à là, l'OL était revigoré sur la fin de partie, multipliant les actions pour essayer de l'emporter (77e, 82e et 87e). La récompense est finalement arrivée dans le temps additionnel.

    Sur une attaque qu'il a initiée, Doganay était au bon endroit pour conclure de près un ballon repoussé par le portier de Sochaux (2-3, 90e+2). Un but qui vaut deux points pour les U19. Ils confirment ainsi leur victoire devant le Stade de Reims le 30 août (2-1).

    Avec sept unités en trois journées, ils sont deuxièmes, à deux longueurs de Clermont, qui a fait carton plein. Dimanche prochain, les Gones recevront Schiltigheim.

    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    OL Académie : la réserve se rassure un peu

