Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : samedi mitigé pour les U17 et les U19

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de défaite, mais quelques regrets pour les U17 de l'OL face à l'ASPTT Dijon (1-1). De leur côté, les U19 ont glané leur première victoire.

    Les deux formations de l'OL recevaient ce samedi pour la deuxième journée de leur championnat respectif. Priorité aux plus jeunes, qui ont joué en premier le 30 août. Les U17 désormais dirigés par Samy Saci, successeur d'Amaury Barlet, avaient bien démarré leur campagne par une victoire 2 à 1 du côté de Thionville.

    On les pensait d'ailleurs partis sur le même rythme au vu des 25 premières minutes très convaincantes face à l'ASPTT Dijon. Une période ponctuée par la réalisation de Jason Nkelenda sur une sublime ouverture du remuant Mohamed Meguenni sur l'aile droite (1-0, 20e). Tout semblait bien aller pour les Gones dominateurs, mais en quête d'un second but pour confirmer tout cela.

    Réduit à 10, les U17 ne cèdent pas

    Finalement, les débats se sont équilibrés, et les Dijonnais ont refait surface, égalisant presque logiquement juste avant la mi-temps (1-1, 38e). Le deuxième acte commençait de manière similaire, jusqu'à l'exclusion du milieu lyonnais Lylian Di Nota à la 68e minute. Comme galvanisés, ses coéquipiers ont dominé la fin de la partie sans réussir à l'emporter.

    Les voilà donc à quatre points après deux rencontres, juste avant d'aller à Strasbourg qui a, de manière surprenante, perdu face à l'AS Illzach Modenheim ce week-end (2-1). Rendez-vous samedi 6 septembre à 11 heures.

    Les U19 débloque le compteur

    Quatre unités, c'est également le total des U19 après deux sorties. Les protégés de Florent Balmont, frustrés la semaine passée par ce même club de l'ASPTT Dijon (2-2), ont réglé la mire à domicile. Tout ne fut pas évident, et ils ont d'ailleurs concédé la première réalisation à la 35e minute de jeu.

    Mais l'attaquant Mathieu Hoareau a remis les compteurs à zéro avant la pause (1-1, 45e), puis l'entrant Hocine Boulegroun a marqué sur son premier ballon pour permettre à l'OL de passer devant (2-1, 68e). Suffisant pour s'imposer et lancer ce cru 2025-2026 avec ce premier succès. Le dimanche 7 septembre, ils voyageront à Sochaux pour la 3e journée.

    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
