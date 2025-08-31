Actualités

Pour le match face à l'OM, l'OL commercialise de nouvelles places

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'OL a obtenu l'autorisation de commercialiser les places en parcage pour le duel face à l'OM. Des billets moyennant 70 euros.

    Les tarifs des places pour le duel face à l'OM ce dimanche (20h45) ont beaucoup fait parler. Plusieurs supporters trouvant les prix trop prohibitifs. Seront-ils plus convaincus par les nouveaux montants affichés sur les derniers billets sortis ? En tout cas, le club a annoncé ce dimanche matin l'ouverture du secteur consacré aux visiteurs pour ses supporters.

    Puisque les fans marseillais ne seront pas présents lors de cette confrontation, l'OL a demandé à la Ligue la possibilité de commercialiser les sièges habituellement réservés aux supporters des équipes en déplacement. Il a obtenu l'aval de la LFP, et met donc en vente de nouveaux tickets.

    Plus de 50 000 supporters attendus ce dimanche

    Ces derniers sont disponibles sur ce lien, moyennant 70 euros. Un coût unique. Rappelons que plus de 50 000 personnes ont déjà prévu de se rendre à Décines pour assister au premier gros choc de la saison. La semaine dernière, lors de la première affiche à domicile des Rhodaniens, ils étaient plus de 49 000 à avoir partagé les émotions du succès 3 à 0 contre le FC Metz.

    1 commentaire
    1. cpt
      cpt - dim 31 Août 25 à 12 h 48

      Le club devrait rembourser les places de ceux qui ont été trompés, croyant aller voir un match avec un avant centre. Au lieu de koi on va voir un folklore.

      Signaler

