OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17

Après six victoires de rang, les U17 de l'OL sont tombés sur la pelouse de Dijon dimanche (3-1). Un vrai rappel à l'ordre pour les leaders du groupe C.

Plus une série s'étire, plus elle a de chances d'être brisée, dit-on. C'est ce qui est arrivé ce dimanche aux U17 de l'OL, battus très logiquement par le Dijon FCO lors de la 12e journée de championnat. Pourtant, les protégés de Samy Saci restaient sur six succès de rang, de quoi prendre un peu le large en tête de la poule C.

Le DFCO était un rival assez bien classé, au 5e rang avant ce week-end. Et les jeunes Lyonnais (dix U16 sur la feuille) n'ont pas mis les ingrédients nécessaires pour l'emporter à l'extérieur. Très vite, ils ont été pris de vitesse par leurs adversaires, au point d'être menés 2 à 0 après un quart d'heure de jeu (13e et 15e minutes). Et la suite de la partie ne nous a jamais montré des Rhodaniens capables de revenir au score.

L'OL n'a pas montré son visage habituel

À l'orgueil, et sur quelques éclairs, les coéquipiers de Lylian Di Nota ont un peu réagi, à l'image de la réduction de l'écart d'Amine Lazrak, très peu vu jusqu'à présent (2-1, 45e+1). Un but bienvenu juste avant la mi-temps, et qui aurait dû engendrer une nouvelle dynamique pour les Gones.

Il n'en fut rien, puisque le portier dijonnais n'a pas été inquiété après la pause, se montrant très sûr lors de ces rares interventions. Au contraire, les Bourguignons ont définitivement fait la différence à la 73e minute avec une troisième réalisation. Impeccable ou presque cette saison, et agréable à voir jouer, l'OL s'est cette fois-ci perdu dans des actions individuelles.

Encore trois points d'avance pour les Lyonnais

Comptablement, l'Olympique lyonnais reste en tête du championnat. Mais il n'a plus que trois points d'avance sur le deuxième, Sochaux. Avec 28 unités au compteur sur 36 possibles, le bilan reste très bon. Néanmoins, après ce coup d'arrêt, le rebond sera attendu samedi 22 novembre contre l'US Torcy. Attention, car les Franciliens sont dans le top 5 au classement.