Actualités
OL : travail en groupes, récupération... Le programme pendant la trêve

  • par Gwendal Chabas

    • Avec une dizaine d'absents durant la trêve, l'OL a fait simple et efficace. Objectif, récupérer après le long marathon et travailler les automatismes en petit comité.

    Avec Clinton Mata et Pavel Šulc aux soins, ou encore Malick Fofana à l'infirmerie, le contingent d'internationaux à l'OL s'est un peu réduit. Mais ils sont tout de même une dizaine à avoir quitté Lyon depuis lundi. L'effectif à la disposition de Paulo Fonseca est donc assez réduit. La période est de toute manière plus propice à la récupération qu'au travail foncier, après les sept rencontres en vingt-trois jours entre mi-octobre et début novembre.

    Il y a tout d'abord eu un jour de repos après le revers face au PSG dimanche dernier (2-3). Pas d'entraînement lundi, ni entre vendredi et lundi midi. Le staff a donné quartier libre durant le long week-end. Néanmoins, Rachid Ghezzal et Hans Hateboer ont été sollicités pour rattraper leur retard physique, précise L'Équipe.

    Tenir le rythme jusqu'à Noël

    Pour leurs coéquipiers, il est surtout question de "travailler sur des détails, par groupes, les défenseurs ensemble par exemple", a expliqué Jorge Maciel au média sportif. Mais sans taper dans les réserves, car le Portugais rappelle que "d'ici à la trêve de Noël, on n'aura qu'une semaine normale". Ce sera entre la réception de Nantes le dimanche 30 novembre et le déplacement à Lorient le dimanche 7 décembre.

    Ces quelques séances permettent tout de même à certains membres de la réserve de monter à l'étage au-dessus. Ils font à la fois le nombre, mais peuvent aussi se montrer directement aux yeux de l'encadrement technique. Le tout en côtoyant Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles ou encore Tyler Morton.

