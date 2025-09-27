Actualités
Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : Lorient - OL aura lieu le 7 décembre à 20h45

  par Gwendal Chabas

    • Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, l'OL voyagera à Lorient le dimanche 7 décembre. Coup d'envoi de cette affiche à 20h45, en clôture du week-end.

    Les Lyonnais ne seront pas en ville pour profiter des festivités des Fêtes des Lumières. En cette période de décembre toujours spéciale à Lyon, les joueurs de Paolo Fonseca devront voyager à Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Ils défieront les Merlus à 20h45 le dimanche 7 décembre.

    Après la réception du FC Nantes (30 novembre, même horaire), c'est la deuxième fois de suite que l'OL est choisi pour conclure le week-end du foot en France. Un match retransmis sur la plateforme Ligue 1+. Les coéquipiers de Moussa Niakhaté auront une semaine complète pour préparer cette rencontre, ce qui ne sera pas de trop.

    Dernier déplacement de l'année en Ligue 1

    Car après ce déplacement en Bretagne, ils recevront en milieu de semaine les Néerlandais de Go Ahead Eagles en Ligue Europa (11/12, 21 heures). Puis, il faudra accueillir Le Havre pour l'ultime partie de championnat en 2025. Mais avant les vacances, il restera un tour de Coupe de France à bien négocier le week-end du 20 décembre.

    Le programme de la 15e journée :

    • Brest - Monaco vendredi 5 décembre (19 heures)
    • Lille - Marseille vendredi (21 heures), sur beIN Sports
    • Nantes - Lens samedi 6 décembre (17 heures)
    • Toulouse - Strasbourg samedi (19 heures)
    • PSG - Rennes samedi (21h05)
    • Nice - Angers dimanche 7 décembre (15 heures)
    • Auxerre - Metz et Le Havre - Paris FC dimanche (17h15)
    • Lorient - OL dimanche (20h45)
