Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
Corentin Tolisso lors d’OL – Nantes / ©loffprod

Ligue 1 : l'OL accueillera le FC Nantes le dimanche 30 novembre (20h45)

  • par Gwendal Chabas

    • Au cours de la 14e journée de Ligue 1, l'OL recevra le FC Nantes. Le match conclura le week-end, puisqu'il aura lieu le dimanche 30 novembre à 20h45.

    Deux mois d'avance. Jeudi soir, la LFP a communiqué sur les dates des 13e et 14e journées de Ligue 1. On sait donc que l'OL ira à Auxerre le dimanche 23 novembre (15 heures). La semaine suivante, il faudra accueillir le FC Nantes, toujours le dimanche. Mais cette fois-ci, rendez-vous au bout du week-end, à 20h45.

    L'organisation a choisi de conclure son week-end de football par cette affiche. Rendez-vous sur la chaîne Ligue 1+, qui retransmettra la partie. Elle conclura un nouvel enchaînement de trois rencontres en une semaine pour les hommes de Paulo Fonseca. Car entre les Auxerrois et les Nantais, ils disputeront une affiche de Ligue Europa.

    Juste après un déplacement en coupe d'Europe

    Si les équipes israéliennes sont autorisées à participer aux coupes d'Europe, il aura rendez-vous en Serbie pour défier le Maccabi Tel Aviv. Un match prévu le jeudi 27 novembre à 21 heures. Il s'agira de la 5e journée de la phase de classement de la C3. Après la confrontation face aux Ligériens, les Lyonnais auront une semaine pour préparer leur déplacement à Lorient (15e journée).

    Le programme de la 14e journée de Ligue 1 :

    • Metz - Rennes vendredi 28 novembre à 20h45
    • Monaco - PSG le samedi 29 novembre à 17 heures sur beIN Sports
    • Paris FC - Auxerre à 19 heures
    • Marseille - Toulouse à 21h05
    • Strasbourg - Brest à 15 heures le dimanche 30 novembre
    • Angers - Lens, Lorient - Nice et Le Havre - Lille à 17h15
    • OL - Nantes à 20h45
    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
