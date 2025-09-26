Actualités
Ballon de la Ligue 1 (crédit : David Hernandez)

Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match

  • par Gwendal Chabas

    • Quelques heures avant la rencontre entre Utrecht et l'OL jeudi, des hooligans des deux équipes ont provoqué des incidents dans le centre-ville. On recense un blessé.

    Sur le terrain, l'OL a remporté un match bourbier face à Utrecht pour lancer sa campagne de Ligue Europa (1-0). Ça, c'était la bonne nouvelle du jeudi, et qui vient donner encore plus de force à ce groupe qui grandit petit à petit depuis l'été. Mais ce déplacement aux Pays-Bas a été marqué par des heurts entre deux groupes de hooligans des deux camps.

    Plusieurs images d'un affrontement dans le centre-ville sont apparues sur les réseaux sociaux. Cela concerne une poignée d'individus, dont une trentaine de Lyonnais, qui se seraient extirpés de la "fan zone" qui leur a été réservée en marge de la partie, selon Le Progrès.

    Un blessé chez les Néerlandais

    Du mobilier, dont des chaises, et des fumigènes, ont servi de projectiles pour cet incident. Une "bagarre" qui a duré quelques minutes, mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser les deux groupes. On déplorerait un blessé du côté néerlandais après ces débordements.

    À noter que dès mercredi soir, un compte sur X, @VoetbalUltras, affichait une photo des "supporters" utrechtois qui attendaient visiblement les Rhodaniens pour en découdre.

    Rappelons que 700 fans ont officiellement fait le voyage jusqu'à cette localité basée au sud d'Amsterdam. On a d'ailleurs entendu à de multiples reprises leurs chants dans le stade atypique et "à l'anglaise" de Galgenwaard.

