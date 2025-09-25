Utrecht - OL : 700 supporters lyonnais attendus

Limités à 800 à Lille dimanche, les supporters de l’OL seront encore bien représentés ce jeudi soir à Utrecht. Le parcage du Stadion Galgenwaard comptera 700 Lyonnais.

Ils étaient un peu plus de mille à Lens et un peu moins à Rennes. Ils seront 800 à Lille dimanche soir, la faute à un arrêté préfectoral limitant leur présence. Seulement, depuis le début de la saison, les supporters de l’OL brillent par leur présence, même loin du Parc OL. Il n’y avait qu’à entendre le bruit fait à Bollaert pour comprendre que le rôle de 12e homme ne se joue pas uniquement à Décines. Cela reste dans la continuité de ce qui est observé depuis plusieurs mois déjà, avec des parcages rhodaniens souvent complets.

Certains enchaîneront Utrecht et Lille

Ce jeudi soir, l’emplacement réservé à l’OL au Stadion Galgenwaard ne sera pas plein, mais le soutien sera malgré tout total. En effet, près de 700 fans de l’OL prendront place dans le parcage pour ce premier rendez-vous européen de la saison. Pour certains, ce déplacement à Utrecht lancera les festivités jusqu’à dimanche en fin d’après-midi avec la relative proximité entre la ville néerlandaise et Lille (3h de train). Quand on aime, on ne compte pas et à l’OL, cet amour dépasse fréquemment les frontières.