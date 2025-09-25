Actualités
Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)

Utrecht avec Min ou Haller en pointe contre l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Privé de son arme offensive Victor Jensen pour de longs mois, Ron Jans compte malgré tout utiliser la taille de ses attaquants pour faire déjouer l’OL. Reste à savoir qui de David Min ou Sébastien Haller sera titulaire.

    Mercredi soir, Paulo Fonseca a vanté les mérites du FC Utrecht, une solide formation "qui a la deuxième défense de son championnat. C’est une équipe de qualité." Sans vraiment trahir de secrets, on prendra pour argent comptant ce que peut dire le coach portugais, car l’équipe néerlandaise est loin d’être la plus médiatisée d’Eredivisie. Pourtant, il y a bien un visage connu du paysage français et de la Ligue 1 au sein de cette formation. Prêté la saison passée, Sébastien Haller s’est définitivement engagé cet été avec le FC Utrecht, un club dans lequel il avait déjà fait trembler les filets par le passé. Seulement, depuis le début de la saison, l’attaquant est loin d’être un titulaire en puissance (6 matchs, 6 fois remplaçant).

    Utrecht privé de sa meilleure arme offensive

    Peut-il connaitre une première titularisation ce jeudi soir contre l’OL ? Le choix se joue entre l’ancien Auxerrois et David Min, le titulaire de ce début de saison et auteur de trois buts en dix matchs toutes compétitions confondues. Mercredi, Ron Jans a laissé planer le mystère sur son numéro 9. "J’ai foi en David, mais ça ne veut pas dire qu’il va démarrer. Sébastien est également prêt à commencer, physiquement parlant". Ce jeudi, Utrecht doit faire sans Victor Jensen, indisponible plusieurs mois, mais aussi le Français Yoann Cathline et le Néerlandais Dany de Wit.

    Les supporters de l'OL contre Manchester United à Old Trafford
    Utrecht - OL : 700 supporters lyonnais attendus

