Victor Jensen, buteur du FC Utrecht
Victor Jensen, buteur du FC Utrecht (Photo by Thomas Bakker / NurPhoto via AFP)

Ligue Europa : sans Jensen, Utrecht a une arme offensive en moins contre l'OL

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Auteur de cinq buts sur la phase de qualification, Victor Jensen a subi une blessure à l’ischio-jambier. Utrecht doit donc faire sans son meilleur buteur contre l’OL, mais aussi une bonne partie de la phase de ligue.

    À quoi doit s’attendre l’OL jeudi soir (21h) au Stadion Galgenwaard face à Utrecht ? Difficile de le savoir, car le championnat néerlandais n’est pas le plus suivi en France. Ce n’est ni le PSV, ni l’Ajax Amsterdam, mais l’actuel huitième d’Eredivisie a quelques arguments à faire valoir. Face à la formation lyonnaise, Ron Jans devrait une nouvelle fois s’appuyer sur un 4-3-3 avec une solide base défensive, deuxième dans le domaine dans le championnat des Pays-Bas. Devant, Sébastien Haller ou David Min devrait occuper la pointe d’une attaque orpheline de son meilleur joueur depuis le début de la saison.

    Engagé dans la phase de qualification de cette Ligue Europa 2025-2026, le FC Utrecht avait pu compter sur la belle dynamique de Victor Jensen, auteur de cinq buts en six matchs. Or, le Danois ne sera pas sur la pelouse jeudi soir, comme c’est le cas depuis quelques semaines déjà. Touché à l’ischio-jambier fin août, Jensen n’a même pas vu son nom inscrit sur les listes des joueurs pouvant participer à la Ligue Europa, en raison d’une longue absence à venir. Une menace de moins pour l’OL, tandis que Yoann Cathline et Danny de Vit devraient également manquer à l’appel jeudi soir.

    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mer 24 Sep 25 à 16 h 24

      Attention au latéral gauche marocain El Karouani, bon passeur décisif

      
    2. Gerard
      Gerard - mer 24 Sep 25 à 16 h 40

      De notre côté, nous n'aurons pas Tolisso !

      

