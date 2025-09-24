Arrivé après la transmission des listes pour jouer la Ligue Europa, Rachid Ghezzal sera finalement disponible pour Utrecht - OL. Grâce aux nouvelles règles sur des longues blessures, le club lyonnais a pu remplacer Ernest Nuamah par l'international algérien.
C'est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca et tout son staff. À l'heure où l'OL est à la recherche d'expérience pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'entraîneur portugais pourra compter sur la présence de Rachid Ghezzal à Utrecht. L'international algérien s'est envolé avec le reste du groupe, comme appris par Olympique-et-Lyonnais ces dernières minutes. Pourtant, sur le règlement pur et dur, l'ailier n'était pas inscrit sur les listes A et B de l'OL pour participer à la Ligue Europa. En cause ? Son arrivée tardive après le mercato estival et les listes déjà transmises par l'état-major lyonnais.
La blessure de Nuamah profite à l'Algérien
Seulement, Rachid Ghezzal n'aura pas à attendre jusqu'à la fin de la phase de poule pour retrouver l'Europe avec son club formateur. En effet, l'OL a profité de l'assouplissement du règlement par l'UEFA pour inscrire le numéro 18 pour les prochaines rencontres. Confronté à la longue absence d'Ernest Nuamah, inscrit sur la liste A, la direction rhodanienne a pu jouer sur ce point pour permettre à Ghezzal de faire le voyage jusqu'aux Pays-Bas. Une demande confirmée par l'UEFA comme appris par notre rédaction. Une bonne nouvelle pour l'OL.
Avec Razik Brikh.
Une bonne nouvelle? C'est vite dit...
Il serait bien que les journalistes puissent poser la question au club sur les dates de retour "espérées" de Mangala et Nuamah ????