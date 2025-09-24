Actualités
Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
Rachid Ghezzal à l’entraînement de l’OL (@OL)

OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Arrivé après la transmission des listes pour jouer la Ligue Europa, Rachid Ghezzal sera finalement disponible pour Utrecht - OL. Grâce aux nouvelles règles sur des longues blessures, le club lyonnais a pu remplacer Ernest Nuamah par l'international algérien.

    C'est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca et tout son staff. À l'heure où l'OL est à la recherche d'expérience pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'entraîneur portugais pourra compter sur la présence de Rachid Ghezzal à Utrecht. L'international algérien s'est envolé avec le reste du groupe, comme appris par Olympique-et-Lyonnais ces dernières minutes. Pourtant, sur le règlement pur et dur, l'ailier n'était pas inscrit sur les listes A et B de l'OL pour participer à la Ligue Europa. En cause ? Son arrivée tardive après le mercato estival et les listes déjà transmises par l'état-major lyonnais.

    La blessure de Nuamah profite à l'Algérien

    Seulement, Rachid Ghezzal n'aura pas à attendre jusqu'à la fin de la phase de poule pour retrouver l'Europe avec son club formateur. En effet, l'OL a profité de l'assouplissement du règlement par l'UEFA pour inscrire le numéro 18 pour les prochaines rencontres. Confronté à la longue absence d'Ernest Nuamah, inscrit sur la liste A, la direction rhodanienne a pu jouer sur ce point pour permettre à Ghezzal de faire le voyage jusqu'aux Pays-Bas. Une demande confirmée par l'UEFA comme appris par notre rédaction. Une bonne nouvelle pour l'OL.

    Avec Razik Brikh.

      fandelol - mer 24 Sep 25 à 17 h 04

      Une bonne nouvelle? C'est vite dit...

      manu - mer 24 Sep 25 à 17 h 09

      Il serait bien que les journalistes puissent poser la question au club sur les dates de retour "espérées" de Mangala et Nuamah ????

