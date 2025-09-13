Actualités
Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
Tanner Tessmann lors de FCSB – OL en Ligue Europa (@UEFA)

OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes

  par David Hernandez

    • Ces derniers jours, l’OL a dû donner une liste A et une liste B à l’UEFA concernant les joueurs inscrits pour la Ligue Europa. L’instance européenne autorise "le remplacement temporaire d’un maximum d’un joueur de champ souffrant d’une blessure ou d’une maladie de longue durée pendant la phase de championnat".

    La semaine qui arrive marque le lancement officiel de la nouvelle campagne européenne avec la Ligue des champions. Si le PSG, l’OM et Monaco sont concernés par cette reprise, pour l’OL, il faudra patienter une semaine de plus. La Ligue Europa ne sera de retour que le jeudi 25 septembre avec un premier déplacement du côté d’Utrecht aux Pays-Bas. En marge du retour des soirées européennes, l’UEFA a pris un amendement ces dernières heures concernant la composition des effectifs. Désormais, sera autorisé "le remplacement temporaire d’un maximum d’un joueur de champ souffrant d’une blessure ou d’une maladie de longue durée pendant la phase de championnat".

    Protéger également les joueurs

    Qu’est-ce que cela signifie ? Si l’OL vient à être touché par une longue absence pour l’un de ses éléments, le club pourra ainsi faire appel à un joker pour remédier à une blessure. Et ce "jusqu’à la sixième journée incluse", soit la fin de l’année 2025. Ainsi, Rachid Ghezzal pourrait temporairement jouer en Ligue Europa alors qu'il n'avait pas été inscrit sur les différentes listes. Cette règle votée jeudi rentrera en vigueur dès cette saison et a aussi un autre but, d’après le communiqué de l’UEFA. Elle permettra que les joueurs "soient protégés d’une pression supplémentaire liée à la charge de travail" alors que les cadences infernales du calendrier sont souvent pointées du doigt ces derniers mois.

