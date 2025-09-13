Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze"

Recruté par l'OL dans les dernières heures du mercato, Martin Satriano doit venir combler le vide laissé par les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Même si les profils sont bien différents.

Il devait être celui qui allait reprendre le flambeau. Il avait eu toute une saison pour se faire à l'idée et il avait clairement l'excitation de réussir. Depuis le début de l'été, Georges Mikautadze attendait avec impatience le début de saison de Ligue 1 pour s'affirmer comme l'avant-centre titulaire de l'OL après le départ d'Alexandre Lacazette. Malheureusement, l'histoire n'a duré que deux matchs, le temps d'inscrire le premier but de la saison à Lens. Sacrifié sur l'autel de la finance, le Géorgien a dû se résoudre à quitter son club de cœur pour rejoindre Villarreal dans les dernières heures du mercato. Un crève-cœur pour le joueur, les supporters, mais aussi le club, contraint de vendre pour rentrer dans les clous économiques.

Un attaquant avant tout de surface

Pour remplacer Mikautadze, il a donc fallu faire vite avec un remplaçant à moindre coût. Le choix s'est finalement porté sur Martin Satriano qui évoluait du côté du RC Lens. L'attaquant uruguayen a donc atterri entre Rhône et Saône sous la forme d'un prêt payant (1M€) assorti d'une option d'achat à cinq millions d'euros. Un certain scepticisme a entouré cette arrivée pour un joueur qui a subi une rupture du ligament croisé la saison passée et qui n'a jamais dépassé les quatre buts en championnat.

Il y a donc de l'attente afin de savoir ce que Satriano peut apporter à un club du standing de l'OL, qui n'a pas pu recruter un deuxième 9. Néanmoins, il ne faut pas compter sur l'ancien de l'Inter Milan pour faire du Mikautadze. "C'est un joueur fixe, fort dans la surface, il est différent de Georges (Mikautadze). Je pense que c'est un bon attaquant qui connaît bien notre championnat", a indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse. Si Lacazette et Mikautadze participaient au jeu, ce devrait être moins le cas pour Satriano. De là à voir évoluer le schéma offensif lyonnais ?