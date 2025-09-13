Actualités
Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey

Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique

  • par Antoine Lio

    • Après une année avec l'AEK Athènes en Grèce, Anthony Martial s'est engagé jusqu'en 2027 avec le CF Monterrey au Mexique.

    Comme certains avant lui, il n'a pas connu la carrière que tout le monde lui prédestinait. À 30 ans, Anthony Martial n'est pas à son prime sur le Vieux Continent comme le laissait penser son début de carrière et va connaitre une aventure loin de l'Europe. Après seulement une saison à l'AEK Athènes, l'ancien attaquant de l'OL s'est engagé ces dernières heures avec le club mexicain du CF Monterrey. Une formation dans laquelle évolue Sergio Ramos mais aussi Lucas Ocampos, ancien de la Ligue 1 que Martial a côtoyé à Monaco et au FC Séville.

    Un départ qui rapporte encore à l'OL

    Plus vraiment désiré en Grèce, Anthony Martial a fait le choix d'une nouvelle aventure exotique avec un contrat de deux ans (plus une en option) au Mexique où il rejoint une colonie de trois Français avec André-Pierre Gignac (Tigres), Sébastien Salles-Lamonge (San Luis) et Allan Saint-Maximin (Club America). Si le montant du transfert reste inconnu, ce départ rapportera quelques milliers d'euros à l'OL en guise d'indemnité de solidarité aux clubs qui ont formé le joueur.

