Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano

Arrivés début septembre à l'OL, Rachid Ghezzal et Martin Satriano n'ont pas encore pu porter le maillot lyonnais. Cela pourrait être le cas à Rennes puisque les deux joueurs offensifs ont été retenus par Paulo Fonseca.

Après deux semaines de coupure, la compétition est enfin de retour pour l'OL. Ce dimanche soir (20h45), les joueurs de Paulo Fonseca ont rendez-vous au Roazhon Park pour la 4e journée de Ligue 1. Un match contre le Stade Rennais jamais facile à appréhender pour le club lyonnais. Seulement, avec trois victoires en trois matchs pour lancer cette campagne 2025-2026, la formation rhodanienne avance avec le plein de confiance, en espérant que la trêve internationale n'a pas cassé cet élan positif. Pour cette nouvelle rencontre de Ligue 1, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe au complet. Moussa Niakhaté, touché en sélection, tient bien sa place après avoir participé aux dernières séances de la semaine. Une bonne nouvelle pour le secteur défensif qui reste limité dans les options.

Gomes Rodriguez sort du groupe

Par rapport à la victoire contre l'OM il y a quinze jours, l'entraîneur portugais peut compter sur deux éléments supplémentaires suite à la fin du mercato estival, tandis que Gomes Rodriguez avait joué avec la réserve vendredi. Venu suppléer Georges Mikautadze parti en Liga, Martin Satriano va connaitre ses premiers pas sous le maillot lyonnais. Malgré une petite alerte durant la semaine, l'Uruguayen va voyager pour la première fois dans le groupe de l'OL pour le déplacement à Rennes. Même chose pour Rachid Ghezzal qui a fait son retour entre Rhône et Saône après la fermeture du mercato. S'il sera remplaçant au coup d'envoi, comme l'a annoncé Fonseca, l'Algérien va certainement pouvoir reprendre le fil de son histoire avec son club formateur en Bretagne.

Le groupe de l'OL à Rennes : Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano