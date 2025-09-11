Actualités
Mahdi Camara lors de Rennes - OM
Mahdi Camara lors de Rennes – OM (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche (20h45), Rennes accueille l'OL à l'orée de la quatrième journée de Ligue 1. Les Bretons réalisent un début de saison contrasté.

    Difficile de dresser un premier bilan pour le Stade Rennais. Quand l'OL à démarrer pied au plancher (2e, 9 pts), les Bretons ont marqué le pas (9e, 4 pts). Eux qui avaient pourtant battu l'OM à dix contre onze dans les dernières minutes de jeu, pour leur premier match de la saison (1-0). Ensuite, les performances se sont avérées plus disparates. Une lourde défaite face à Lorient (4-0), écornée de deux nouvelles expulsions, et un nul à Angers (1-1). Bien sûr, rien n'est encore fait et les exigences de l'élite demandent aux clubs français de trouver leur rythme progressivement.

    Se défaire du piège du Roazhon Park

    Mais pour le moment, Rennes compte deux buts marqués et cinq encaissés et trois cartons rouges. L'OL devra faire preuve de pragmatisme pour ne pas relancer les joueurs d'Habib Beye, en quête d'un match référence.

    Les hommes d'Habib Beye n'ont disputé qu'une seule rencontre à la maison cette saison, celle contre l'OM où ils étaient sortis victorieux. Et en Ligue 1, Rennes n'a plus perdu à domicile depuis le 6 avril 2025 (défaite 1-0 contre Auxerre). Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de poursuivre sur la dynamique aoutienne afin de confirmer leur nouvelle mentalité et ne pas tomber dans le piège en Bretagne.

    1. cavegone
      cavegone - jeu 11 Sep 25 à 12 h 05

      Ouaip ben le pessimisme m’a gagné.
      Joey Satriano ou pas je sens la belle dégringolade….

      Et voir Habib Beye bomber le torse en conférence de presse avec sa fausse modestie et ses implants capillaires sera très difficile à vivre.
      J’espère que Fonseca a des idées pour marquer des buts car sinon…..

