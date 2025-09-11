Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison

Ce dimanche (20h45), Rennes accueille l'OL à l'orée de la quatrième journée de Ligue 1. Les Bretons réalisent un début de saison contrasté.

Difficile de dresser un premier bilan pour le Stade Rennais. Quand l'OL à démarrer pied au plancher (2e, 9 pts), les Bretons ont marqué le pas (9e, 4 pts). Eux qui avaient pourtant battu l'OM à dix contre onze dans les dernières minutes de jeu, pour leur premier match de la saison (1-0). Ensuite, les performances se sont avérées plus disparates. Une lourde défaite face à Lorient (4-0), écornée de deux nouvelles expulsions, et un nul à Angers (1-1). Bien sûr, rien n'est encore fait et les exigences de l'élite demandent aux clubs français de trouver leur rythme progressivement.

Se défaire du piège du Roazhon Park

Mais pour le moment, Rennes compte deux buts marqués et cinq encaissés et trois cartons rouges. L'OL devra faire preuve de pragmatisme pour ne pas relancer les joueurs d'Habib Beye, en quête d'un match référence.

Les hommes d'Habib Beye n'ont disputé qu'une seule rencontre à la maison cette saison, celle contre l'OM où ils étaient sortis victorieux. Et en Ligue 1, Rennes n'a plus perdu à domicile depuis le 6 avril 2025 (défaite 1-0 contre Auxerre). Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de poursuivre sur la dynamique aoutienne afin de confirmer leur nouvelle mentalité et ne pas tomber dans le piège en Bretagne.