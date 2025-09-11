OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ?

Après trois victoires en trois matchs, l'OL talonne le PSG. Le club lyonnais aurait 5,39 % de chances de pouvoir gagner le titre de Ligue 1 cette saison. Envisageable ?

Premier à égalité avec le Paris SG après trois victoires enchaînées, l'OL pourrait-il créer la surprise cette saison ? Glaner un huitième titre de champion de France dans son histoire ? Seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, il est trop tôt pour y penser. Mais dans un monde où l'informatique se développe chaque jour à une vitesse folle, peut-on réellement faire confiance aux statistiques d'un ordinateur ?

En tout cas, si on le voulait, le PSG serait à nouveau champion de France selon les résultats aujourd'hui. Rien de vraiment étonnant, les clubs français étant sous la férule du Paris SG depuis des années. Mais en réalité et de manière objective, le club de la capitale dispose de l'effectif le plus pléthorique dans l'Hexagone. Peut-être même dans le monde d'ailleurs après son sacre en Ligue des champions. C'est pourquoi l'analyste Opta lui attribue 83,31 % de chances de remporter la Ligue 1 cette saison.

Et l'OL dans cette histoire ?

Plus étonnant en revanche, l'OL (5,39 %) figure comme la troisième équipe ayant le plus de probabilité de détrôner le Paris SG, derrière Lille (5,78 %). Même si cela reste des chiffres, cela témoigne du premier exploit réalisé par l'OL dans ce début de championnat après ses péripéties estivales. Trois rencontres, trois victoires comme le PSG. Encore faut-il tenir le rythme désormais.

Mais en étant objectif, est-il réellement possible de remporter un titre de Ligue 1 quand le club de la capitale est présent dans le championnat ? Difficile de le croire… Peut-être Lille, quatre ans après son sacre en France ? En tout cas, Monaco suit l'OL avec 2,95 % de chances quand l'OM est quatrième avec une probabilité de 0,78 %. Utopique ou réaliste ? Réponse en mai 2026 à l'issue des 34 journées.