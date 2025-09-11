Actualités
OL Académie

OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat

  • par Antoine Lio

    • Après avoir parfaitement entamé le championnat, les U19 et la réserve de l'OL Lyonnes enchaînent la compétition dès ce week-end.

    Dimanche dernier, les différentes équipes féminines de l'OL Lyonnes ont fait leur rentrée des classes. Quoi de mieux que de démarrer par un succès ? Car la semaine dernière, à l'issue des deux rencontres, les trois points n'étaient qu'une formalité. Ce week-end, les jeunes Lyonnaises tenteront de réitérer leur victoire afin de poursuivre leur dynamique.

    Les U19 doivent confirmer à Metz

    La semaine dernière, les U19 n'ont fait qu'une bouchée du Stade de Reims (4-0) grâce à Yasmine Benseba, Alicia Kijanka Larras, Juliane Guillot et Mehisane Zidi. Quatre buteuses différentes permettant à leur équipe de déjà prendre la tête de leur poule.

    Ce dimanche à 15 h 00, les jeunes pousses lyonnaises feront le voyage à Metz. Les Messines ont été défaites 3 but à 0 par Dijon, premier aussi de la poule à l'issue de cette première journée du championnat. Aux U19 de confirmer et déjà prendre de l'avance dans la première étape de la compétition.

    La réserve sur le même rythme

    Si en première mi-temps face à Montauban dimanche dernier, le spectacle n'a pas été au rendez-vous, il n'aura fallu attendre que 45 minutes. Ensuite, les joueuses de Julien Pernet ont infligé trois buts coup sur coup. Rejoint au score dans les dix dernières minutes, cela n'a pas empêché les jeunes Lyonnaises de ramener les trois premiers points de la saison.

    Ce dimanche (15 H 00), la réserve lyonnaise se déplace sur la pelouse de Clermont. Du côté du Puy-de-Dôme, Clermont a déroulé contre son adversaire en battant l'AS Châtenoy-le-Royal 9 buts à 3. Les jeunes de Julien Pernet tenteront de juguler les offensives des Clermontoises afin de ramener des nouveaux points entre Rhône et Saône.

