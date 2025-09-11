Actualités
Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Désormais liée à l'OL Lyonnes jusqu'en 2030, Selma Bacha, ambitieuse, a réagi à sa prolongation entre Rhône et Saône.

    C'est le fruit d'une équipe qui se veut ambitieuse. Conserver ses joueuses cadres, à l'image de Selma Bacha, tout en assurant la transition avec les nouvelles recrues. L'objectif ? Que le cocktail soit bien dosé. La latérale avait déjà prolongé jusqu'en 2029 en décembre dernier avant d'ajouter une année en plus à son contrat ce mercredi. Pour la native de Lyon, ce choix n'a rien d'artificiel. Elle qui a à cœur de marquer de son empreinte l'OL Lyonnes tout en admettant avoir un nouveau rôle au sein de l'effectif.

    "Je suis super heureuse, tout le monde sait que c'est mon club formateur, mon club de cœur. J'ai vraiment envie de marquer l'histoire avec mon club. Ça fait longtemps que je suis dans cette équipe maintenant, donc mon rôle est différent, je deviens un leader sur et en dehors du terrain, a-t-elle déclaré. Mais il y en a d'autres aussi qui ont ce rôle-là comme Wendie, Ada, Christiane, Lindsey. C'est important pour moi de bien intégrer ces nouvelles joueuses et qu'elles se sentent bien car on aura besoin d'elles."

    "Nous sommes comme une famille"

    Afin de performer, il est important de s'entendre sur le terrain et en dehors. Ce précepte, Selma Bacha semble le promouvoir un maximum. "C'est naturel, je veux vraiment que ces joueuses se sentent comme si elles étaient chez elles. Ici, nous sommes comme une famille, tout le monde parle avec tout le monde, a-t-elle poursuivi. Les étrangères font des efforts pour parler français, nous on fait des efforts pour parler anglais. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde." Ne reste plus qu’à espérer que tous ces ingrédients ramènent l’OL Lyonnes tout en haut dans toutes les compétitions.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Jarod777 - jeu 11 Sep 25 à 15 h 55

      J'espère que l'on va retrouver la vraie Selma cette saison, une joueuse attachante avec un énorme potentiel.
      Sincèrement, elle s'est beaucoup perdue depuis deux saisons, avec bcq de déchets techniques, des gestes d'humeur et moins d'impact physique, mais c'est l'année du renouveau !

      Signaler

    

    
