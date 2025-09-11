Actualités
Romain Faivre lors de Brest - OL
Romain Faivre lors de Brest – OL (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun

  • par Antoine Lio
  6 Commentaires

    • Après son arrivée à Bournemouth en 2023, Romain Faivre part une nouvelle fois en prêt avec option d’achat à Al Taawoun.

    Le mercato a peut-être déjà fermé ses portes en Europe, mais l’Arabie saoudite le maintenait ouvert jusqu’à mercredi soir. Al Taawoun, pensionnaire de la très convoitée Saudi Pro League, en a profité pour enrôler l’ancien milieu droit lyonnais Romain Faivre. Formé à l'AS Monaco, il s'était révélé avec le Stade Brestois avant d'atterrir à l'OL en 2022. Entre Rhône et Saône, le milieu de 27 ans avait disputé 28 rencontres pour trois buts inscrits et une passe décisive délivrée.

    Une carrière qui fait du surplace

    Durant sa saison à l'OL, jalonnée d'un court prêt à Lorient, le Franco-Algérien avait attiré les convoitises de Bournemouth, en Premier League. Pour un montant d'environ 15 millions d'euros, Romain Faivre s'était envolé de l'autre côté de la Manche. Pour une courte durée du moins…

    Seulement six matchs disputés pour 0 but inscrit en Premier League avec les Cherries. Le joueur a donc été successivement prêté à Lorient, Brest puis à Al Tawwoun en marge de l'exercice 2025-2026. L'occasion d'intégrer un nouveau championnat afin de se refaire la cerise avant un possible retour sur le Vieux Continent.

    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison
    6 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 11 Sep 25 à 17 h 21

      Le successeur de Paqueta s’envole vers de nouvelles aventures…
      Quelle cellule de recrutement on avait

      
    2. Avatar
      pathetikOL - jeu 11 Sep 25 à 17 h 35

      pour certains le pognon toujours le pognon, .... quant à l'amour du maillot à part les déclarations, l'époque du tout fric à l'OL où des joueurs internationaux en carton qui n'ont jamais gagné aucun titre dans leur pauvre carrière pouvaient émarger à 400000€ par mois (aujourd'hui au maximum 100000 pour celui qà qui je pense même s'il y en avait d'autres) soit presque 600000 pour le club est révolue et c'est une bonne chose, la meilleure qui ne soit arrivée depuis longtemps pour le club à mon avis, tant cela m'a toujours révolté et à mettre au débit de papy Aulas en l'occurence, pathétiquement factuel !

      
    3. le_yogi
      le_yogi - jeu 11 Sep 25 à 17 h 41

      Romain is back in Taouwn.
      Faivre "Le Franco-Algérien", pensée à PointDuJour qui nous le serinait à l'envi 😅

      
      1. RBV
        RBV - jeu 11 Sep 25 à 18 h 11

        Ah oui « PointDuJour » je l’avais oublié ! Entre Slimani, Cherki, Faivre etc…il était un peu fou 😅

        
        1. le_yogi
          le_yogi - jeu 11 Sep 25 à 18 h 14

          Sans oublier le roc Benlamri !! 😜 Il me semble que pour Benrahma il n'était déjà plus dans le coup.

    4. Avatar
      Flour41 - jeu 11 Sep 25 à 18 h 02

      Salut la rédac cool d'avoir repris vos couleurs d'origine🔴🔵 sont nos couleurs 👍

      

    

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut