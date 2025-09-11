Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun

Après son arrivée à Bournemouth en 2023, Romain Faivre part une nouvelle fois en prêt avec option d’achat à Al Taawoun.

Le mercato a peut-être déjà fermé ses portes en Europe, mais l’Arabie saoudite le maintenait ouvert jusqu’à mercredi soir. Al Taawoun, pensionnaire de la très convoitée Saudi Pro League, en a profité pour enrôler l’ancien milieu droit lyonnais Romain Faivre. Formé à l'AS Monaco, il s'était révélé avec le Stade Brestois avant d'atterrir à l'OL en 2022. Entre Rhône et Saône, le milieu de 27 ans avait disputé 28 rencontres pour trois buts inscrits et une passe décisive délivrée.

Une carrière qui fait du surplace

Durant sa saison à l'OL, jalonnée d'un court prêt à Lorient, le Franco-Algérien avait attiré les convoitises de Bournemouth, en Premier League. Pour un montant d'environ 15 millions d'euros, Romain Faivre s'était envolé de l'autre côté de la Manche. Pour une courte durée du moins…

Seulement six matchs disputés pour 0 but inscrit en Premier League avec les Cherries. Le joueur a donc été successivement prêté à Lorient, Brest puis à Al Tawwoun en marge de l'exercice 2025-2026. L'occasion d'intégrer un nouveau championnat afin de se refaire la cerise avant un possible retour sur le Vieux Continent.