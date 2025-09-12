L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots

Relancée en avril dernier, l'association OL Légendes a passé un nouveau cap jeudi soir à l'Hôtel de Région. Portée par son président Cris, elle a dévoilé les deux maillots qu'elle arborera ces prochains mois lors de ses différents évènements.

Il régnait un parfum de nostalgie jeudi soir à l'Hôtel de Région, situé dans le quartier de Confluence. En début de soirée, l'association OL Légendes avait convié la presse à un évènement assez symbolique : la présentation des maillots que porteront les joueurs lors des différentes opérations. Pour ce rendez-vous, plusieurs anciens de la maison OL avaient répondu présents, à l'image de Florent Balmont, revenu entraîner à l'Académie ou encore Jean-Marc Chanelet, triple champion de France. Tous ces anciens joueurs entouraient Cris, nommé président de l'association il y a quelques mois au moment de la relance d'OL Légendes.

Gerlinger : "Un club doit être une famille"

Après un premier match caritatif à Mions au début de l'été, l'OL Légendes devrait être de retour sur les terrains courant octobre avec une rencontre contre les vétérans de Colombier-Saugnieu. L'occasion de porter pour la première fois l'un des deux maillots présentés jeudi soir. "On s'est mis d'accord avec l'OL, on travaille ensemble, c'est important pour nous, car on est là grâce à l'OL, on voulait emmener le nom Olympique lyonnais avec nous, c'est pour ça que le logo est un peu différent, mais il fait référence à l'OL", a décrit Cris au moment de la présentation. Présent à cette cérémonie pour représenter le club lyonnais, Michael Gerlinger a insisté sur le fait "d'être une famille", lui qui a œuvré au Bayern Munich, "un club géré par ses anciens joueurs". De là à voir d'anciens comme Maxime Gonalons ou Sidney Govou débarquer dans l'organigramme lyonnais dans les années à venir ?