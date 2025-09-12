Dans le besoin de vendre pour assurer des liquidités, l’OL a dû laisser partir Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato. Un départ surprise guidé par l’envie de Malick Fofana de rester une année supplémentaire.

Il n’est resté qu’une saison et pourtant son départ a été vécu comme un vrai déchirement par les supporters lyonnais. Devenu l’une des coqueluches du public ces dernières semaines, Georges Mikautadze a finalement dû quitter son club de cœur, seulement douze mois après l’avoir rejoint. Lui qui avait l’ambition de marquer l’histoire de l’OL a dû sacrifier ce projet pour le bien économique du club rhodanien. Ayant fait des promesses à la DNCG mais aussi à l’UEFA, la direction avait besoin de vendre un joueur à la grosse valeur marchande pour assurer son fonctionnement dans les semaines et mois à venir. Une posture confirmée par Michael Gerlinger, jeudi soir sur RMC. "Est-ce qu’on pouvait garder Georges ? Malheureusement non. (…) Il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus."

"Fofana voulait un projet sportif très clair"

L’attaquant géorgien a donc été sacrifié sur l’autel financier contre un chèque de 36 millions d’euros arrivé en provenance de Villarreal. Jugé intransférable au début de l’été, Mikautadze a été la victime indirecte du projet de Malick Fofana. Alors qu’il était le joueur le plus susceptible de partir durant l’été, l’ailier belge n’a pas reçu la proposition attendue et a donc préféré rester une saison de plus à l’OL. "On a parlé avec les deux joueurs, Michele Kang aussi. Elle voulait avoir leur avis, c’était très important. Malick nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu'il voulait rester chez nous encore au moins une année", a poursuivi le directeur général. Contraint de colmater les brèches économiques de ces dernières années, l’OL a donc dû s’affaiblir sportivement pour rester en vie…