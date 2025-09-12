Actualités
Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
Georges Mikautadze après son but lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans le besoin de vendre pour assurer des liquidités, l’OL a dû laisser partir Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato. Un départ surprise guidé par l’envie de Malick Fofana de rester une année supplémentaire.

    Il n’est resté qu’une saison et pourtant son départ a été vécu comme un vrai déchirement par les supporters lyonnais. Devenu l’une des coqueluches du public ces dernières semaines, Georges Mikautadze a finalement dû quitter son club de cœur, seulement douze mois après l’avoir rejoint. Lui qui avait l’ambition de marquer l’histoire de l’OL a dû sacrifier ce projet pour le bien économique du club rhodanien. Ayant fait des promesses à la DNCG mais aussi à l’UEFA, la direction avait besoin de vendre un joueur à la grosse valeur marchande pour assurer son fonctionnement dans les semaines et mois à venir. Une posture confirmée par Michael Gerlinger, jeudi soir sur RMC. "Est-ce qu’on pouvait garder Georges ? Malheureusement non. (…) Il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus."

    "Fofana voulait un projet sportif très clair"

    L’attaquant géorgien a donc été sacrifié sur l’autel financier contre un chèque de 36 millions d’euros arrivé en provenance de Villarreal. Jugé intransférable au début de l’été, Mikautadze a été la victime indirecte du projet de Malick Fofana. Alors qu’il était le joueur le plus susceptible de partir durant l’été, l’ailier belge n’a pas reçu la proposition attendue et a donc préféré rester une saison de plus à l’OL. "On a parlé avec les deux joueurs, Michele Kang aussi. Elle voulait avoir leur avis, c’était très important. Malick nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu'il voulait rester chez nous encore au moins une année", a poursuivi le directeur général. Contraint de colmater les brèches économiques de ces dernières années, l’OL a donc dû s’affaiblir sportivement pour rester en vie…

    à lire également
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots
    2 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - ven 12 Sep 25 à 8 h 07

      J'espère qu'avec les 80M€ de la vente de Fofana la saison prochaine on pourra rapatrier Mikautadze.

      Signaler
    2. Avatar
      Olisev - ven 12 Sep 25 à 8 h 16

      Ce serait étonnant avec PF comme entraîneur. Il n'a pas choisi Mikau, je crains que ce ne soit pas le profil qu'il recherche...
      D'un côté, c'est très dommage car tous, nous aimions Mikau.
      De l'autre, tous les supporters sont contents de pouvoir compter sur Fofana. Et si il est bien ici, imaginons qu'il reste encore une saison de plus, ça ouvre des perspectives, à condition qu'il prolonge sans prétentions salariales démentes...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Santiago Cucci, nouveau président exécutif de l'OL
    Santiano Cucci (ex-OL) en passe de racheter l'Aviron Bayonnais FC 11/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Un bilan historique défavorable à l'OL en Bretagne 11/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi 10/09/25
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes 10/09/25
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato 10/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Rennes - OL, la blessure de Niakhaté rappelle les manques défensifs 10/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre 10/09/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ? 10/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Face à Rennes, l’OL va se lancer dans un rythme d’enfer 10/09/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : De Bruyne fan du profil de Fofana 10/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut