Depuis la reprise, Abner est titulaire après une préparation tronquée de Tagliafico. Ce dimanche, sera-t-il l'heure du changement sur le côté gauche de l’OL ?

Une rotation de plus dans l'effectif de Paulo Fonseca après le dossier Greif-Descamps. Une concurrence peut-elle s'installer dans le couloir gauche entre Nicolás Tagliafico et Abner Vinícius ? Difficile de l'imaginer. Surtout en raison de la stature de l'international argentin et de ses sacrifices pour revenir à l'OL. Mais avec une nouvelle mentalité qui émerge et une hiérarchie qui reste ouverte pour tous les joueurs, selon Jorge Maciel, on peut imaginer davantage de rotations. Notamment avec l'approche de la Ligue Europa.

De toute manière, il vaut mieux pouvoir compter sur plus de joueurs que pas assez. Et après l'épuration estivale, ce n'était pas quelque chose de réellement espéré pour le staff lyonnais. Alors observer le dépassement des joueurs à l'entraînement et pendant les matchs doit forcément apporter satisfaction à l'équipe managériale de Paulo Fonseca. Car depuis le début de la saison, les remplaçants aussi se montrent prêts à entrer sur le terrain et à faire la différence, à l'instar d'un Pavel Šulc conquérant face à l'OM.

De la fatigue accumulée avec l’Argentine ?

Sélectionné avec l'Albicéleste de Lionel Scaloni en marge des qualifications au Mondial 2026, Nicolás Tagliafico a été titularisé sur l'ensemble des deux matchs. L'occasion pour lui de se remettre en jambe après avoir passé l'été à s'entraîner seul. De son côté, Abner Vinícius s'est montré solide avec l'OL depuis la préparation estivale et la reprise de la Ligue 1. Offensif à souhait et défensif quand il le fallait, l'arrière gauche brésilien a assuré son rôle en l'absence du champion du monde 2022.

Rappelons que Nicolás Tagliafico a toutefois fait son retour dans l'élite française cette saison en entrant en jeu contre Metz et Marseille. Alors dimanche soir face à Rennes, serait-il le moment adéquat pour le lancer dans le grand bain à l'approche des futures échéances ? Notamment après des longs voyages en Amérique du Sud avec l'Argentine ? La réponse ne devrait pas tarder dans les deux prochains jours…