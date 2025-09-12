Actualités
Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas) @UEFA

Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ?

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Depuis la reprise, Abner est titulaire après une préparation tronquée de Tagliafico. Ce dimanche, sera-t-il l'heure du changement sur le côté gauche de l’OL ?

    Une rotation de plus dans l'effectif de Paulo Fonseca après le dossier Greif-Descamps. Une concurrence peut-elle s'installer dans le couloir gauche entre Nicolás Tagliafico et Abner Vinícius ? Difficile de l'imaginer. Surtout en raison de la stature de l'international argentin et de ses sacrifices pour revenir à l'OL. Mais avec une nouvelle mentalité qui émerge et une hiérarchie qui reste ouverte pour tous les joueurs, selon Jorge Maciel, on peut imaginer davantage de rotations. Notamment avec l'approche de la Ligue Europa.

    De toute manière, il vaut mieux pouvoir compter sur plus de joueurs que pas assez. Et après l'épuration estivale, ce n'était pas quelque chose de réellement espéré pour le staff lyonnais. Alors observer le dépassement des joueurs à l'entraînement et pendant les matchs doit forcément apporter satisfaction à l'équipe managériale de Paulo Fonseca. Car depuis le début de la saison, les remplaçants aussi se montrent prêts à entrer sur le terrain et à faire la différence, à l'instar d'un Pavel Šulc conquérant face à l'OM.

    De la fatigue accumulée avec l’Argentine ?

    Sélectionné avec l'Albicéleste de Lionel Scaloni en marge des qualifications au Mondial 2026, Nicolás Tagliafico a été titularisé sur l'ensemble des deux matchs. L'occasion pour lui de se remettre en jambe après avoir passé l'été à s'entraîner seul. De son côté, Abner Vinícius s'est montré solide avec l'OL depuis la préparation estivale et la reprise de la Ligue 1. Offensif à souhait et défensif quand il le fallait, l'arrière gauche brésilien a assuré son rôle en l'absence du champion du monde 2022.

    Rappelons que Nicolás Tagliafico a toutefois fait son retour dans l'élite française cette saison en entrant en jeu contre Metz et Marseille. Alors dimanche soir face à Rennes, serait-il le moment adéquat pour le lancer dans le grand bain à l'approche des futures échéances ? Notamment après des longs voyages en Amérique du Sud avec l'Argentine ? La réponse ne devrait pas tarder dans les deux prochains jours…

    à lire également
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ?
    2 commentaires
    1. Avatar
      dandan - ven 12 Sep 25 à 9 h 27

      Abner sans hésiter.
      Tagliafico est notre meilleur latéral gauche et reprendra bientot sa place de titulaire.
      Mais Abner fait un bon début de saison avec un joli match face a l'OM et sort d'une semaine d'entraînement avec le groupe. Il aura du jus.

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - ven 12 Sep 25 à 9 h 52

      Comme à chaque fois que Taglia revient d'une lointaine destination, souvent juste avant le match du week-end, c'est son remplaçant qui jouera. Abner en l'occurrence. Il n'y a pas trop de suspense pour cette question.
      C'est cool de pouvoir compter sur une bonne doublure, j'espère que l'on aura bientôt les moyens de généraliser cette précaution à l'ensemble des postes sur le terrain.
      Taglia sera sur le banc, mais ne jouera pas ou alors vraiment en fin de match

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11/09/25
    Santiago Cucci, nouveau président exécutif de l'OL
    Santiano Cucci (ex-OL) en passe de racheter l'Aviron Bayonnais FC 11/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Un bilan historique défavorable à l'OL en Bretagne 11/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi 10/09/25
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes 10/09/25
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato 10/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Rennes - OL, la blessure de Niakhaté rappelle les manques défensifs 10/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre 10/09/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ? 10/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut