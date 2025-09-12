Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais…

Frustré de ne pas avoir signé un deuxième attaquant en plus de Martin Satriano, l’OL continue d’explorer des pistes. Mais le club ne recrutera pas pour dire de recruter.

Il a fallu réagir dans l’urgence. Face à la volonté de Malick Fofana de rester à l’OL, la direction a dû se résoudre à vendre Georges Mikautadze et donc à se retrouver sans avant-centre titulaire. Pour remplacer le Géorgien, l’OL a certes obtenu le prêt de Martin Satriano en provenance du RC Lens, mais un deuxième renfort était espéré avant le 1er septembre 20h. Il n’est jamais arrivé, au grand dam de Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger. Le directeur général voit d’ailleurs cet échec comme la seule fausse note du mercato estival lyonnais. "Je suis très content, sauf sur cette deadline et la recherche d’un autre attaquant. Il nous manque le numéro 9." Tout juste débarqué, Satriano appréciera certainement, mais cette quête d’un avant-centre n'a pas totalement dit son dernier mot.

"Ne pas détruire l'état d'esprit extraordinaire"

Si le mercato a refermé ses portes depuis onze jours, l’OL a toujours la possibilité de recruter un joueur libre ou d’utiliser la carte joker en allant piocher dans un club français. Toutes ces options, la direction rhodanienne ne les écarte pas. À une seule condition : que ce soit un vrai plus pour l’équipe et que ce renfort arrive à se fondre dans l’effectif soudé qui semble se mettre en place depuis plusieurs semaines. "On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix. Lors de la dernière journée, on a parlé d’un joueur qui était possible avec Paulo Fonseca, mais il n’était pas convaincu. On ne veut pas détruire l’état d’esprit extraordinaire actuel, a avoué Gerlinger sur RMC. On veut garder un peu de budget pour janvier. Si on a une conviction, oui. Sinon, non."

À l'heure où la Ligue Europa est de retour, le poids offensif reste tout de même léger pour jouer trois compétitions.