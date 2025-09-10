Actualités
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
(Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Avant de retrouver l’OL, Tagliafico s’incline avec l’Argentine

  • par David Hernandez

    • Dernier international lyonnais sur le pont, Nicolas Tagliafico était titulaire ce mercredi avec l’Argentine. L’Albiceleste s’est inclinée 1-0 en Équateur.

    Remplaçant depuis le début de la saison en raison d’une préparation estivale tronquée, Nicolas Tagliafico a pu profiter de la trêve internationale pour reprendre du rythme. Sélectionné par Lionel Scaloni pour les deux rendez-vous de l’Argentine en septembre, le latéral gauche a pu enchaîner malgré les rumeurs d’un pépin physique en début de rassemblement. Titulaire contre le Venezuela, le numéro 3 argentin a de nouveau été aligné dans la nuit de mardi à mercredi lors du déplacement en Équateur. Un voyage toujours périlleux, mais l’Argentine a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 depuis un moment, donc cela ressemblait avant tout à un match de préparation comme un autre. Pour preuve, Lionel Messi avait déjà quitté ses coéquipiers après le premier match.

    Deux fois 90 minutes pour le Lyonnais

    Sans l’octuple Ballon d’Or, l’Albiceleste a perdu 1-0 du côté de Guayaquil après avoir évolué à dix pendant près d’une heure de jeu. À la 31e minute, Nicolas Otamendi a en effet vu rouge, obligeant son pays à jouer en infériorité numérique avant que l'Équateur ne compte également un joueur de moins à la 50e. Mais le penalty de Valencia juste avant la pause (45e+13) a suffi au bonheur de ses supporters afin de consolider la place de dauphin derrière les champions du monde argentins dans cette poule de l’Amérique du Sud. Titulaire, Nicolas Tagliafico a joué les 90 minutes et va faire son retour à Lyon dans les prochaines heures. Avec les longs voyages réalisés par le latéral ces derniers jours, Paulo Fonseca pourrait bien maintenir sa confiance à Abner pour une quatrième titularisation de suite en championnat à Rennes, dimanche soir (20h45). 

    OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement

