OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement

Mardi, Malick Fofana a fait son retour à Décines. Suite à la trêve internationale passée avec la Belgique, il devrait être apte pour jouer à Rennes.

C'était déjà une bonne nouvelle pour l'OL de voir Malick Fofana apte à jouer avec la Belgique. Il a vécu ses deuxième et troisième sélections jeudi et dimanche face au Liechtenstein (0-6) et au Kazakhstan (6-0). Lors de la première rencontre avec les Red Devils, il était titulaire et avait inscrit son premier but en sélection.

Chose qui n'était pas entendue avant le rassemblement, puisque l'ailier était sorti sur blessure contre l'OM dimanche 31 août (1-0). Il souffrait de la cheville suite à la faute d'Egan-Riley pour laquelle le Marseille a été exclu. Sa participation au stage belge était remis en cause, mais finalement, le joueur de 20 ans a pu tenir sa place, visiblement sans problème.

Du temps pour préparer l'affiche face à Rennes

Mardi, il était de retour au centre d'entraînement de Décines, et a pu participer à la séance du jour. A priori, Paolo Fonseca pourra donc compter sur lui pour l'affiche de dimanche à Rennes (20h45). Avant ce match de la quatrième journée de Ligue 1, il a joué une petite demi-heure dimanche, pas de quoi entamer ses réserves outre mesure.

Cette semaine, on suivra surtout attentivement le cas de Moussa Niakhaté, revenu lundi à Lyon. Le défenseur central s'est blessé au genou avec le Sénégal vendredi dernier face au Soudan. Forfait avec son équipe nationale lors du succès 3 à 2 en république démocratique du Congo mardi, il est incertain pour la partie du week-end.