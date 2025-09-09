OL : un vestiaire cosmopolite

Pour la saison 2025-2026, l'OL est l'équipe comptant le moins de joueurs français. Cela s'explique par les 18 nationalités présentes au sein de l'effectif rhodanien.

Espagnol, anglais, portugais, français ou encore tchèque... Cette saison pour suivre l'OL, il faudra être polyglotte. Car ce ne sont pas les nationalités qui manquent au sein du vestiaire de Paulo Fonseca. Selon le décompte de la Ligue 1, elles sont au nombre de 18, le deuxième plus au total du championnat. Nice en possède 19 après le mercato d'été 2025.

Il faut dire que l'Olympique lyonnais a ajouté à son groupe deux Tchèques (Šulc et Karabec), un Néerlandais (Kluivert), un Portugais (Moreira), un Slovaque (Greif), un Uruguayen (Satriano) ou encore un Anglais (Morton). Aucune recrue française donc, même si Rachid Ghezzal, international algérien, a la double nationalité après avoir grandi à Décines.

En pourcentage, l'équipe comptant le plus de joueurs internationaux

Au total, l'équipe rhodanienne recense cinq footballeurs français. Soit le club qui en compte le moins dans l'élite. A contrario, avec 81,5 % d'étrangers, elle est la formation à l'accent le plus international.

Pour l'instant, ce côté cosmopolite ne nuit pas aux résultats de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers. Après trois journées, ils ont déjà glané neuf points. Deuxièmes de Ligue 1, ils voyageront à Rennes ce dimanche (20h45). Objectif ? Poursuivre sur cette dynamique, pour un groupe qui semble jusqu'ici bien vivre ensemble.