OL : Nicolas Tagliafico, dernier international lyonnais sur le pont

Dans la nuit de mardi à mercredi, Nicolás Tagliafico conclura la première trêve des internationaux lyonnais. Match face à l'Équateur.

Un inconvénient avant la reprise dimanche soir ? Entre le match face à l'Équateur et le décalage horaire de sept heures, Nicolas Tagliafico risque d'être un peu fatigué à son retour d'Amérique du Sud. Heureusement pour les hommes de Lionel Scaloni, les Argentins ne joueront pas dans le stade d'Atahualpa.

Situé à Quito, à plus de 2800 mètres d'altitude, il aurait largement puisé dans les organismes des sportifs. En raison du manque d'oxygène, celui-ci présente un sérieux désavantage pour les adversaires des Équatoriens, qui sont davantage habitués.

La grinta de Tagliafico face à Rennes ?

Mais, l'Argentine en sera épargnée. L'Albiceleste disputera son deuxième match de septembre à Guayaquil, en bord de mer. Ce qui affectera moins le latéral gauche lyonnais et ses compatriotes. Rappelons qu'il était titulaire lors de la précédente partie face au Venezuela 3-0. Déjà assurés de participer au Mondial 2026, les champions du monde prennent surtout ces affiches pour travailler en vue de l'été prochain.

Pour Taglifico, ce rassemblement lui permet de parfaire sa préparation. Il n'a pas encore été titulaire avec l'OL depuis le début de la saison. Paolo Fonseca mettait en avant son manque de rythme pour expliquer cela. À voir si dimanche à Rennes (20h45), il donne encore sa confiance à Abner, le Brésilien étant en forme sur ces trois premières apparitions.