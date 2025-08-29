Actualités
Rémy Descamps lors d'OL - Metz
Rémy Descamps lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - OM : Descamps ou Greif ? Fonseca a tranché

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • En marge de la rencontre entre l’OL et l’OM, Paulo Fonseca a confirmé que Rémy Descamps poursuivra l’intérim dans le but lyonnais. Il en sera de même pour Abner sur le côté gauche de la défense.

    Oui, l’OL a bien un match de championnat à jouer ce dimanche. Tout le monde pourrait penser que le temps s’est arrêté avec cette fin de mercato brûlante à Décines, mais depuis mardi, Paulo Fonseca et son staff tentent de préparer au mieux la réception de l’OM. Un choc dès la 3e journée qui va peut-être servir de révélateur pour la formation rhodanienne après deux victoires de suite en Ligue 1. En attendant de savoir si Malick Fofana et Georges Mikautadze seront concernés par ce duel des Olympiques, l’entraîneur portugais s’est une nouvelle fois laissé aller à quelques confidences sur son futur onze.

    Il le prépare avec les deux offensifs, mais aussi avec Rémy Descamps dans le but. Si la question pouvait se poser après deux semaines d’entraînement de Dominik Greif, Fonseca mise sur la continuité. "Pour moi, c'était facile de décider. Nous continuons avec Rémy à ce moment-là. Après, on va voir. Comme je l'ai dit, cette semaine, Dominik a progressé beaucoup. Mais il doit continuer à apprendre. Je pense qu'il a besoin de temps pour apprendre."

    "Abner est dans une bonne phase"

    Il faudra donc attendre le retour de trêve internationale pour voir Paulo Fonsecae faire un vrai premier choix concernant le poste de gardien de but. Il ne l’avait d’ailleurs pas caché dès la semaine dernière. Face à Rennes, ce sera une histoire différente avec des cartes très certainement redistribuées. On peut penser qu’il en sera de même pour celui de latéral gauche même si le long voyage de Nicolas Tagliafico avec l’Argentine pourrait permettre à Abner d’enchaîner en Bretagne. Le Brésilien connaitra une troisième titularisation de suite en Ligue 1 contre l’OM"Je pense qu'en ce moment, Abner est dans une bonne phase. Contre Marseille, je commence avec Abner. Mais Nico a progressé physiquement. Il est bien plus prêt pour aider l'équipe. Mais contre Marseille, nous commencerons avec Abner." Voilà Roberto De Zerbi prévenu au moment de préparer cet OL - OM.

    6 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 29 Août 25 à 14 h 53

      On peut raisonnablement penser qu'il commencera avec le même 11 que contre Metz, ça avait plutôt bien marché. Et qu'on verra après le mercato (et pendant la trêve) ce qu'on doit réorganiser dans l'équipe à la rentrée

      Signaler
    2. Avatar
      vauban - ven 29 Août 25 à 15 h 13

      Pour moi c'est une bonne logique, Descamps n'a pas déçu et le match contre l'OM lui sera un couperet si il se loupe ou alors il se donnera la chance de poursuivre dans les filets , match a enjeu pour lui ..

      Signaler
    3. Avatar
      Triple S - ven 29 Août 25 à 15 h 22

      Non mais sinon Paulo tu peux faire + simple, la prochaine fois tu appelles De Zerbi une semaine avant pour lui donner la compo de l'équipe et qu'il puisse préparer son équipe en fonction...

      Signaler
      1. le_yogi
        le_yogi - ven 29 Août 25 à 15 h 30

        Des fois qu'il ait eu un doute sur le fait qu'on aligne vraiment un joueur au poste de gardien ? 😜

        Signaler
    4. le_yogi
      le_yogi - ven 29 Août 25 à 15 h 29

      D'accord avec cette logique ! Pas le moment de jeter notre ami Doumé dans la fosse aux lions. Mais attention à ne pas revivre une Tatarusanu non plus 😂 Faudrait pouvoir le lancer à un moment.

      Signaler
    5. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - ven 29 Août 25 à 15 h 46

      Vauban , ton message fait froid dans le dos. Tu insinues que Descamps va faire une énorme boulette contre l’OM.😱
      Greif a été recruté pour être le numéro 1. Comment comprendre qu’il ne soit pas dans les cages pour ce sommet ?
      Une bizarrerie de plus de Monsieur Fonseca.🤔

      Signaler

    derniers commentaires
