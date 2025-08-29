OL - OM : Descamps ou Greif ? Fonseca a tranché

En marge de la rencontre entre l’OL et l’OM, Paulo Fonseca a confirmé que Rémy Descamps poursuivra l’intérim dans le but lyonnais. Il en sera de même pour Abner sur le côté gauche de la défense.

Oui, l’OL a bien un match de championnat à jouer ce dimanche. Tout le monde pourrait penser que le temps s’est arrêté avec cette fin de mercato brûlante à Décines, mais depuis mardi, Paulo Fonseca et son staff tentent de préparer au mieux la réception de l’OM. Un choc dès la 3e journée qui va peut-être servir de révélateur pour la formation rhodanienne après deux victoires de suite en Ligue 1. En attendant de savoir si Malick Fofana et Georges Mikautadze seront concernés par ce duel des Olympiques, l’entraîneur portugais s’est une nouvelle fois laissé aller à quelques confidences sur son futur onze.

Il le prépare avec les deux offensifs, mais aussi avec Rémy Descamps dans le but. Si la question pouvait se poser après deux semaines d’entraînement de Dominik Greif, Fonseca mise sur la continuité. "Pour moi, c'était facile de décider. Nous continuons avec Rémy à ce moment-là. Après, on va voir. Comme je l'ai dit, cette semaine, Dominik a progressé beaucoup. Mais il doit continuer à apprendre. Je pense qu'il a besoin de temps pour apprendre."

"Abner est dans une bonne phase"

Il faudra donc attendre le retour de trêve internationale pour voir Paulo Fonsecae faire un vrai premier choix concernant le poste de gardien de but. Il ne l’avait d’ailleurs pas caché dès la semaine dernière. Face à Rennes, ce sera une histoire différente avec des cartes très certainement redistribuées. On peut penser qu’il en sera de même pour celui de latéral gauche même si le long voyage de Nicolas Tagliafico avec l’Argentine pourrait permettre à Abner d’enchaîner en Bretagne. Le Brésilien connaitra une troisième titularisation de suite en Ligue 1 contre l’OM. "Je pense qu'en ce moment, Abner est dans une bonne phase. Contre Marseille, je commence avec Abner. Mais Nico a progressé physiquement. Il est bien plus prêt pour aider l'équipe. Mais contre Marseille, nous commencerons avec Abner." Voilà Roberto De Zerbi prévenu au moment de préparer cet OL - OM.