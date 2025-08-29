Fonseca (OL) : "Je veux garder Fofana et Mikautadze mais…"

En plus du tirage au sort de la Ligue Europa, Paulo Fonseca a logiquement été questionné sur la fin de mercato à l’OL. S’il aimerait conserver Malick Fofana et Georges Mikautadze, le coach portugais est conscient de la situation du club.

Comment se passent ces dernières heures de mercato ?

Paulo Fonseca : C'est toujours difficile. Nous savons que ces choses sont difficiles, mais je suis tranquille. Nous savons la réalité du club et j'attends tranquillement les derniers jours.

Si un Georges Mikautadze ou un Malick Fofana part, ça ne sera pas pareil pour l'OL...

Ce sont des joueurs importants pour nous, mais nous savons qu'avec cette situation, nous avons besoin de vendre un joueur. Le plus important est que nous sommes prêts pour cette situation. Je veux que Malick et Georges restent, mais je comprends le moment du club et la nécessité de vendre un joueur.

"Je prépare l'OM en pensant que Fofana et Mikautadze seront là"

Quel est votre message à la direction ?

Je n'ai pas de message. Nous allons travailler ensemble. Je pense que Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) ont fait un grand travail sur le recrutement. Je pense que nous sommes prêts pour toutes les situations.

Au niveau des arrivées, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le défenseur César Azpilicueta vous intéressait ?

Je dois dire la vérité, c'est un joueur avec qui nous avons parlé, mais il a fermé la porte en signant un contrat avec Séville, ce vendredi.

Est-ce que Malick et Georges seront sur le terrain dimanche contre l'Olympique de Marseille ?

Je pense que oui. Je suis en train de préparer l'équipe pour faire jouer les joueurs. Je ne sais pas ce qu'il va se passer à la fin du match, mais je suis en train de préparer le match pour faire jouer les deux joueurs.