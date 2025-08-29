Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Antoine Lio

    • Après la fin de la première journée du championnat, les jeunes de l'OL poursuivent la compétition ce samedi après-midi.

    U17 : enchaîner à l'image du groupe professionnel

    Si l'OL de Paulo Fonseca a enchaîné samedi dernier un deuxième succès consécutif, les joueurs de Samy Saci pourraient perpétuer la tradition. Vainqueur de Thionville (2-1) après avoir été mené la semaine dernière, les jeunes pousses lyonnaises ont su sortir les pectoraux. Ce samedi (15 h 00), à la maison, ils tenteront de prendre le dessus sur les U17 de l'ASPTT Dijon. Eux qui s'étaient offert un récital offensif contre l'AS Illzach Modenheim (6-0). Un duel qui promet déjà.

    Les U19 doivent se reprendre

    Les jeunes de Florent Balmont étaient repartis bredouilles de Dijon. Après avoir toujours mené au score durant la partie, les U19 Lyonnais ne sont rentrés qu'avec un point rageant. L'ASPTT Dijon avait égalisé dans les derniers instants de la rencontre (3-3). Une première frustration, certes, mais une première leçon à en tirer. Savoir tenir le score et l'aggraver quand il est possible. Les jeunes Lyonnais tenteront d'appliquer la consigne contre Reims, ce samedi à domicile (17h00). Les Rémois avaient, de leur côté, battu le RC Strasbourg (1-0).

    Après Bourgoin, Seyssinet au menu pour la réserve

    Samedi dernier, Lyonnais et Berjalliens se sont logiquement neutralisés au GOLTC (1-1). Tiago Goncalves, buteur, n'a pas permis à son équipe de gagner la partie. Ce samedi (18 h 00), la réserve de l'OL retrouve un visage familier dans une poule H inconnue. Les hommes de Gueïda Fofana tenteront de ramener la victoire de Seyssinet.

    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier touché au genou

