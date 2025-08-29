Rabiot, Medina, Kondogbia... De Zerbi fait le point avant OL - OM

À deux jours du choc contre l'OL, la situation d'Adrien Rabiot n'a toujours pas évolué. Roberto De Zerbi a fait le point sur le groupe de l'OM.

Aucun fan de football français n'a pu passer à côté, Marseille est sous le feu des projecteurs. Malheureusement pour Roberto De Zerbi et sa bande, ce n'est pas vraiment d'un point de vue positif. Après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Une bagarre qui a provoqué la mise à pied des deux joueurs et le départ de Jonathan Rowe. Adrien Rabiot, lui, reste pour le moment en salle d'attente.

En marge de ce choc des Olympiques, De Zerbi a forcément été questionné sur l'état de son groupe et les absents. "Medina et Kondogbia ne sont pas encore prêts. Amine Harit a repris et Paixão ne sera pas là. Mais pour tous les autres, tout va bien", a-t-il déclaré. Concernant Adrien Rabiot, l'entraîneur italien a préféré se concentrer sur le match face à l'OL. "Je lui ai conseillé d'aller voir le club, de s'excuser […] Dimanche est un match important, c'est entre lui et le club désormais. Pour l'instant, ce n'est plus quelque chose qui me regarde", a-t-il poursuivi.

"Tous focalisés sur l'OL"

La question est maintenant de savoir si l'international français sera présent dans le groupe pour affronter les Lyonnais. Mais l'histoire semble donc être loin d'être terminée après les propos de Roberto De Zerbi. Malgré cet épisode, le groupe ne semble pas être perturbé selon les dires de l'entraîneur marseillais. "On est tous focalisés sur l'OL. On a fait un grand match l'année dernière… Les supporters se souviendront toujours. On doit aller chez eux pour tenter de faire ce qu'on avait pas réussi à faire à 10 contre 11, a-t-il rappelé. Mais on doit respecter l'OL, ils ont un très grand entraineur et ils jouent bien même après avoir perdu des joueurs cadres. Ils ont bien recruté, ils ont six points et sont au-dessus de nous."

Comme chaque saison, le duel des Olympiques promet d'être électrique.