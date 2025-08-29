Tagliafico, Šulc et Fofana convoqués en sélection nationale

En marge des qualifications à la Coupe du monde 2026, Tagliafico, Šulc et Fofana sont appelés par leur sélectionneur.

Nicolás Tagliafico et l'Argentine assurés d'une qualification

Champions du monde 2022, les Argentins seront forcément là en 2026 afin de défendre leur titre. Présélectionné dans la liste de Lionel Scaloni, Nicolás Tagliafico (70 sélections) est bien du voyage en Amérique du Sud. Il n'a fallu qu'un gros quart d'heure pour comprendre que rien n'avait changé avec lui. Entré en cours de jeu contre Metz samedi dernier, Nicolás Tagliafico a montré qu'il n'avait pas perdu sa grinta durant l'été.

Celui qui a récemment prolongé avec l'OL a de nouveau convaincu Lionel Scaloni de faire appel à lui pour la prochaine fenêtre de la sélection. Pour cette première trêve internationale de la saison, l'Argentine affrontera le Venezuela (05/09) avant de se déplacer en Équateur (10/09).

Pavel Šulc contre le Monténégro et l'Arabie saoudite

La République tchèque ne disputera qu'un seul match en septembre pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde. La raison ? Pavel Šulc (14 sélections) et ses coéquipiers figurent parmi un groupe impair, laissant au moins une équipe avec un seul match de prévu. La poule L étant composée de la Tchéquie, la Croatie, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Première des cinq (9 pts), la Tchéquie se déplacera au Monténégro (3ᵉ) avant d'accueillir l'Arabie saoudite pour une rencontre au caractère amical.

Malick Fofana récompensé par Rudi Garcia

Ce n'était pas vraiment une surprise tant le nom de Malick Fofana s'est estampillé sur la sphère médiatique. Ses débuts frénétiques à l'OL font de lui un joueur incertain dans l'effectif lyonnais. Lui qui connaîtra sûrement sa deuxième sélection avec les Diables Rouges. Les hommes de Rudi Garcia se déplaceront au Liechtenstein avant d'accueillir le Kazakhstan. Troisième et à trois points d'écart avec le deuxième, Malick Fofana aura à cœur d'apporter sa fougue à l'équipe afin qu'elle rattrape son retard sur les Pays de Galles (2e) et la Macédoine du Nord (1er).