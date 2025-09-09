Actualités
Alexandra Collin (Photo / FFF)

Alexandra Collin au sifflet du derby ASSE - OL Lyonnes

  • par Antoine Lio

    • Samedi 20 septembre, Alexandra Collin sera aux commandes de ce premier derby de la saison entre l'ASSE et l'OL Lyonnes.

    Après le duel des Olympiques, le derby. Avec un effectif en rodage face à Marseille (victoire 3-1), Jonatan Giráldez a pu avoir un premier aperçu de son équipe en Première Ligue. Grâce à cette première rencontre officielle, le staff lyonnais peut déjà fixer des axes de progression. Des premières leçons à en tirer, et à appliquer lors du derby face à l'ASSE.

    Alors que le club rhodanien est exempté de match ce week-end en raison du début de la Coupe LFFP, les coéquipières de Wendie Renard reprendront la compétition samedi 20 septembre (17 heures). Il sera question de suprématie territoriale, contre les Stéphanoises. L'occasion pour les Fenottes de peaufiner leurs automatismes afin de rendre une meilleure copie lors du derby.

    Une arbitre qui connaît bien l'OL Lyonnes

    Justement, à Saint-Étienne, c'est Alexandra Collin qui animera les débats. Expérimentée, elle s'est régulièrement trouvée au sifflet lors du choc de l'OL Lyonnes contre le PSG ces dernières années. Notamment durant la finale de Coupe de France en 2022. Ce sera, en revanche, une première pour elle dans cette confrontation. L'officielle de 30 ans sera assistée de Clothilde Brassart ainsi que d'Enola Lluch. Sa potentielle remplaçante, Lisa Coste, assurera le rôle de quatrième arbitre de la rencontre.

    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : pourquoi l'OL Lyonnes ne jouera pas ce week-end

