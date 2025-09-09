Rennes : Estéban Lepaul va retrouver l'OL

Passé par son centre de formation en 2015, Estéban Lepaul va retrouver l'OL ce dimanche sous les couleurs du Stade Rennais.

Estéban Lepaul et l'OL, c'est une histoire qui a débuté en 2015. Le natif d'Auxerre avait rejoint le centre de formation de l'Académie lyonnaise. En cinq ans, l'avant-centre joue avec la Youth League, les U19 et la réserve. Mais sans parvenir à passer l'étape au-dessus.

Alors en 2020, âgé de 20 ans, il rejoint le SAS Épinal, en Nationale 2. En huit apparitions, il marquera cinq fois. Suffisant pour intéresser Orléans, en National, en 2021. En troisième division, il fait trembler les filets douze fois et délivre deux passes décisives en 59 matchs et deux saisons.

Il se fait un nom en National

À l'issue de l'exercice 2022-2023, il revient à Épinal, fraîchement promu en N1. Année de la révélation, il marque à douze reprises en seize journées de championnat avec les Vosgiens. Alors meilleur réalisateur, il attire les convoitises d'Angers avec qui Lepaul paraphe un contrat en janvier 2024.

Place à la découverte de la Ligue 2. Fils du regretté footballeur Fabrice Lepaul, il tente de se frayer une place de titulaire pendant la deuxième partie de l'exercice. La saison suivante, le SCO monte en Ligue 1 et le joueur de 25 ans, désormais titulaire, œuvre au maintien du club dans l'élite française (neuf buts).

Premier match et premier but avec Rennes

Avec un marché des 9 en perpétuel mouvement, il était forcément convoité cet été. Mais avant de partir du Maine-et-Loire, il s'est illustré une dernière fois lors de la première journée du championnat face au Paris FC (victoire 1-0). Il y a quelques semaines, c'est Rennes qui a jeté son dévolu sur l'ancien Lyonnais.

Il a rejoint la Bretagne pour un montant de 13,5 millions d'euros. Clin d'œil du destin, Estéban Lepaul a croisé la route des Scoïstes dès la troisième journée lors de sa première apparition avec les Bretons. Il avait d'ailleurs marqué contre son ancienne équipe pour un deuxième but déjà (1-1).

Et afin de pousser les retrouvailles encore un peu plus, l'attaquant retrouvera son club formateur ce dimanche à 20h45. Il faudra s'en méfier, car Estéban Lepaul est peut-être l'un des dangers numéro un du Stade Rennais. Celui qui pourrait infliger le premier but de l'OL. Réponse le 14 septembre.