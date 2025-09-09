Actualités
Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l’OL. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Bruno Cheyrou (ex-OL) intègre l'UEFA

  • par Gwendal Chabas

    • Plus d'un an et demi après son départ de l'OL, Bruno Cheyrou a trouvé un poste à l'UEFA. Il rejoint le département technique en charge du développement des joueurs.

    Entre juillet 2020 et juin 2023, Bruno Cheyrou était le chef du recrutement de l'Olympique lyonnais. Puis, John Textor a choisi de déplacer ses fonctions au sein d'Eagle Football. Cela n'a duré que quelques mois, puisqu'en janvier 2024, il a quitté toute l'organisation.

    L'ex-milieu de terrain a ensuite retrouvé un poste, toujours dans l'univers du ballon rond, à Canal +. Il est ainsi consultant pour la chaîne cryptée. Mais à présent, sa casquette s'élargit, car il intègre une autre institution. L'ancien dirigeant rhodanien a obtenu un poste à l'UEFA.

    "Une fantastique opportunité"

    Comme il l'explique, il rejoint le département technique de l'organisme européen en charge de l'évolution des footballeurs. Une appellation sonnant assez large. "Ce nouveau défi est une fantastique opportunité de contribuer au football sous un autre angle, en collaborant avec des collègues et des fédérations pour façonner l'avenir du développement des joueurs", a-t-il commenté.

    Rappelons qu'avant ça, il est passé par les bureaux du FC Nantes et du PSG féminin. On l'a aussi vu sur beIN Sports, aux commentaires de plusieurs compétitions et d'affiches de divers championnats.

    Corentin Tolisso (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    L'OL, solide dauphin du PSG à l'indice UEFA

