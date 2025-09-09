Actualités
Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : cet été, 20 joueurs sont partis de l'OL

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • Ce lundi soir, Mahamadou Diawara a plié bagage pour le Royal Antwerp. Ce qui porte le nombre de départs de l'OL à 20 joueurs cet été.

    La cure d'austérité a été respectée. Une balance des transferts positive de près de 70 millions d'euros et une deuxième place mondiale parmi les équipes ayant enregistré le meilleur bénéfice dans ce mercato estival (180,3 millions d'euros). Cet été, l'OL a fait des économies. Cela a demandé du travail à la direction et à la cellule de recrutement. Mais le club y était obligé pour se conforter aux demandes de l'UEFA et de la DNCG.

    Le vestiaire s'est ainsi largement déplumé, avec pas moins de 20 départs, dont 19 pour le groupe professionnel. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Saïd Benrahma, Lucas Perri, Amin Sarr, Johann Lepenant, Adryelson, Jordan Veretout, Duje Ćaleta-Car, Saël Kumbedi, Justin Bengui (prêt sec) Matt Turner, Nemanja Matić, Paul Akouokou (prêts sec), Georges Mikautadze, Mathieu Patouillet et Mahamadou Diawara. Sans oublier Islamdine Halifa. Les prêts de Thiago Almada et Warmed Omari n'ont pas non plus été prolongés.

    Un grand remue-ménage

    Une vague de sorties donc, qui a profondément renouvelé l'effectif. Pour les compenser, l'Olympique lyonnais a fait venir neuf joueurs, dont Nicolas Tagliafico, qui a resigné. Sont aussi arrivés Tyler Morton, Pavel Šulc, Dominik Greif, Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Martin Satriano, Adam Karabec et Rachid Ghezzal. Sans compter le cas Turner, aujourd'hui en Major League Soccer. Ni les jeunes Khalis Merah ou Mathys De Carvalho, encore à l'Académie l'an dernier.

    Beaucoup de mouvements donc, ce qui ne semble pour l'instant pas peser sur la dynamique de l'équipe. Au contraire, elle a gagné ses trois premières rencontres de Ligue 1. À voir désormais si l'embellie sportive se confirme au-delà de l'été.

    3 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 9 Sep 25 à 14 h 26

      Avec ce turn over aussi important que nécessaire nous pouvons en effet parler d'un nouveau départ voir d'un nouvel Olympique Lyonnais !

      1. janot06
        janot06 - mar 9 Sep 25 à 14 h 36

        OL Lyon's ?
        Tss, je rigole...

    2. Avatar
      Philippeb - mar 9 Sep 25 à 14 h 30

      Si on compte Tagliafico dans les entrées (9) il faut le prendre aussi dans les sorties( donc 21). Ou alors, ce qui est mieux, le compter ni dans l'un ni dans l'autre.
      De même Benrhama, Adryelsson, Sarr, Lepenant, Bengui, Patouillet, Diawara ne sont pas partis "cet été" puisqu'ils n'étaient déjà plus là physiquement.
      Enfin dans les arrivées, il faut prendre en compte le retour de Mangala
      Ce qui fait 13 sorties et 9 arrivées cet été, à mon avis.

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut