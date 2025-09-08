Proche d'un accord il y a quelques jours, Diawara signe avec le club belge du Royal Antwerp pour un prêt payant de 250 000 €.

En discussion avec le Royal Antwerp depuis plusieurs semaines, Mahamadou Diawara s'envole finalement en Belgique pour un prêt payant de 250 000 €, assorti d'une option d'achat à hauteur de 3 millions d'euros. Le milieu découvrira l'élite belge pour une première expérience à l'étranger.

Ajoutons que cette opération comprend un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value.

Lancer véritablement sa carrière

Déjà prêté en fin de saison dernière au Havre, il avait pu découvrir sur la durée la Ligue 1. Car à l'OL, le footballeur 20 ans n'est parvenu à se frayer une place de manière régulière dans la rotation (19 apparitions depuis 2023).

Formé au PSG, Mahamadou Diawara n'était pas prévu dans les plans de Paulo Fonseca cette saison. En s'engageant avec le Royal Antwerp, le milieu français disposera d'un temps de jeu supérieur afin de lancer définitivement sa carrière. Sous les ordres de Stef Wils cette saison, le club belge avait obtenu la cinquième place du classement l'exercice dernier.