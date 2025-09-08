Actualités
Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : Diawara (OL) est prêté avec option d'achat au Royal Antwerp

  • par Antoine Lio

    • Proche d'un accord il y a quelques jours, Diawara signe avec le club belge du Royal Antwerp pour un prêt payant de 250 000 €.

    En discussion avec le Royal Antwerp depuis plusieurs semaines, Mahamadou Diawara s'envole finalement en Belgique pour un prêt payant de 250 000 €, assorti d'une option d'achat à hauteur de 3 millions d'euros. Le milieu découvrira l'élite belge pour une première expérience à l'étranger.

    Ajoutons que cette opération comprend un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value.

    Lancer véritablement sa carrière

    Déjà prêté en fin de saison dernière au Havre, il avait pu découvrir sur la durée la Ligue 1. Car à l'OL, le footballeur 20 ans n'est parvenu à se frayer une place de manière régulière dans la rotation (19 apparitions depuis 2023).

    Formé au PSG, Mahamadou Diawara n'était pas prévu dans les plans de Paulo Fonseca cette saison. En s'engageant avec le Royal Antwerp, le milieu français disposera d'un temps de jeu supérieur afin de lancer définitivement sa carrière. Sous les ordres de Stef Wils cette saison, le club belge avait obtenu la cinquième place du classement l'exercice dernier.

    à lire également
    Martin Satriano
    OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    Mercato : Diawara (OL) est prêté avec option d'achat au Royal Antwerp 20:39
    Martin Satriano
    OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano 19:00
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel 18:08
    Mathieu Patouillet
    Mercato : Mathieu Patouillet annonce son départ de l'OL 17:50
    Wendie Renard après PSG - OL en mai 2022
    OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard 17:35
    Rachid Ghezzal
    OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18 16:50
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien 16:00
    Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ? 15:10
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes" 14:20
    Memphis Depay
    Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas 13:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction 12:40
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : deux victoires pour Merah (France U20) et Fofana (Belgique) 11:50
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes 11:00
    Lassine Diarra
    OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi 10:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête 09:25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL : une direction enfin "alignée" ? 08:40
    OL : Rachid Ghezzal devra retrouver le rythme 08:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL : les U19 complètent un week-end parfait pour l'Académie 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut