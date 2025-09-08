Actualités
Martin Satriano
Martin Satriano (@RC Lens)

OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Si Lens ne voulait pas s'appuyer sur Martin Satriano, c'est notamment en raison de son important salaire. C'est ce qu'explique Jean-Louis Leca, directeur sportif des Sang et Or.

    Pourtant en quête d'un avant-centre, le RC Lens a laissé partir Martin Satriano à l'OL. L'Uruguayen est arrivé en prêt payant, affublé d'une option d'achat de cinq millions d'euros, lors du dernier jour du mercato. Derrière, les Nordistes ont recruté Odsonne Édouard. Du côté lyonnais, la quête d'un autre attaquant a échoué.

    Mercredi dernier, Matthieu Louis-Jean a affirmé que le footballeur de 24 ans "était une cible de longue date, et il apportera de l’envie ainsi qu'un esprit revanchard." Il sera en tout cas assez vite sollicité, et a rapidement repris les entraînements avec sa nouvelle équipe. Reste l'interrogation physique, puisqu'il n'a pas joué lors des trois premières affiches de Ligue 1.

    Lens ne le voyait pas comme un titulaire

    Jean-Louis Leca a justifié la gestion de l'ancien Interiste, que les Artois venaient d'engager un peu plus tôt cet été. "Quand on regarde l’effectif, il y a une hiérarchie à n’importe quel poste. Il faut que nos plus gros solaires soient numéro 1, a-t-il expliqué à la Voie du Nord. Ce n’était pas la vision du coach (Pierre Sage), ni la mienne, même si Martin est un bon attaquant, qu’il soit le titulaire. À Lens, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui n’est pas numéro 1 au poste en ayant ces émoluments-là."

    L'Olympique lyonnais n'avait pas vraiment prévu d'en faire son avant-centre principal. Mais par la force des choses, Satriano devrait endosser ce costume. À lui de saisir l'opportunité qui lui est offerte.

    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel
    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 8 Sep 25 à 19 h 07

      Ce recrutement ne m'a pas du tout mais alors pas du tout emballé, de lire les explications du rc lens, je relativise en voyant le verre plutôt a moitié plein même si j'ai la certitude qu'on n'a pas recruté le nouveau trezeguet ou Memphis par ex 🤣
      Ils l'ont mis de côté en partie pour des raisons extra sportive

      Signaler

