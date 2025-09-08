OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel

Mathieu Patouillet rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite. Un transfert moyennant 342.000 euros, avec un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value pour l'OL.

Cela faisait déjà quelques jours que les deux partis avaient trouvé un consensus sur ce transfert. Depuis ce lundi, c'est officiel. Mathieu Patouillet portera bien le maillot du club d'Al-Hilal cette saison. Quatrième gardien de l'OL, il sortait malgré tout de deux bons exercices avec Sochaux, en prêt.

Mais l'arrivée de Dominik Greif et les prestations de Rémy Descamps lui ont rapidement fait comprendre qu'il n'aurait pas sa place dans le groupe de Paulo Fonseca cette année. La preuve, le portier de 21 ans n'aurait pas accepté de prolonger entre Rhône et Saône alors qu'il lui restait un an de contrat.

Al-Hilal pour suppléer Bono pendant la CAN

L'Arabie saoudite sera donc le nouveau terrain d'expression pour le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. Comme pour un florilège de joueurs par ailleurs. Lui qui retrouvera João Cancelo, Darwin Núñez, Rúben Neves ou encore Malcom par exemple.

D'autant qu'il sera assuré d'un temps de jeu. Lui qui remplacera le numéro 1, Bono, lorsqu'il rejoindra le Maroc pour la CAN (21 décembre-18 janvier 2026). L'opportunité pour lui de lancer sa carrière professionnel en première division, après avoir œuvré en National et montré ce qu'il vallait.