Mercato : Mathieu Patouillet annonce son départ de l'OL

Annoncé du côté de l'Arabie saoudite, Mathieu Patouillet a communiqué sur son départ de l'OL. Le gardien dit au revoir à son club de cœur.

À 21 ans, Mathieu Patouillet quitte son club formateur. Sortant de deux saisons réussies à Sochaux, le portier a trouvé un point de chute à Al-Hilal, en Arabie saoudite. Quatrième dans la hiérarchie de l'OL, le Lyonnais était barré par la concurrence, notamment celle de Dominik Greif et Rémy Descamps. Une perspective qui ne lui offrait a priori pas de temps de jeu pour cet exercice.

Ce lundi, il a officialisé son départ à travers un message sur les réseaux sociaux (lire ci-dessous). On peut particulièrement y lire son attachement à l'institution rhodanienne. "Depuis tout petit, ce maillot a fait partie de ma vie. Dans les tribunes de Gerland, à l’école, mais aussi sur les terrains [...] Ce rêve, j’ai eu la chance de le vivre pleinement en rejoignant le centre de formation et en y grandissant, saison après saison, depuis mes 15 ans", se remémore-t-il.

Vainqueur de la Coupe Gambardella

Il y évoque également sa victoire en Coupe Gambardella avec les U18 en 2022. Un moment "qui restera à jamais gravée dans" sa mémoire. Alors après cette expérience à l'OL, il lui est "difficile de mettre des mots sur tout ce que je ressens aujourd’hui, mais une chose est sûre : je pars avec une immense fierté."

Pour Patouillet, "ce n’est pas juste tourner une page sportive, c’est laisser derrière moi une partie de ma vie, une partie de moi." Même s'il n'a pas eu la chance d'y goûter au monde professionnel, hormis en préparation, l'international français U20 gardera visiblement un souvenir impérissable de ces dernières années.

Le message de Mathieu Patouillet :

"Depuis tout petit, ce maillot a fait partie de ma vie. Dans les tribunes de Gerland, à l’école mais aussi sur les terrains… l’Olympique Lyonnais a toujours été plus qu’un club pour moi, c’était un rêve. Et ce rêve, j’ai eu la chance de le vivre pleinement en rejoignant le centre de formation et en y grandissant, saison après saison, depuis mes 15 ans.

À Meyzieu, j’ai appris, j’ai progressé, j’ai fait des rencontres qui m’ont marqué pour toujours. Ici, j’ai découvert ce que ça voulait dire de travailler, de se dépasser, de tomber et de se relever. J’ai vécu des moments incroyables, dont cette Gambardella remportée avec mes coéquipiers, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ce genre de souvenir me rappellera toujours pourquoi j’ai tant donné pour ce maillot et pour cette institution.

Si, petit, on m’avait dit que j’aurais la chance de vivre cette aventure lyonnaise avec mon club de cœur, je ne l’aurais jamais cru. Ce club m’a permis de réaliser mes rêves d’enfant et j’en serai éternellement reconnaissant.

Quitter l’OL, ce n’est pas juste tourner une page sportive, c’est laisser derrière moi une partie de ma vie, une partie de moi. Ce club, c’est ma ville, mes racines, mes premiers rêves. C’est difficile de mettre des mots sur tout ce que je ressens aujourd’hui, mais une chose est sûre : je pars avec une immense fierté.

Un dernier mot pour remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné dans ce parcours : mes coachs, mes coéquipiers, les éducateurs, le staff, mais aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans l’ombre pour faire vivre ce club au quotidien. Merci aussi à ma famille et à mes proches, qui ont toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments.

Et bien sûr, un immense merci aux supporters. Votre passion, votre ferveur et votre soutien m’ont porté tout au long de ces années. Vous êtes le cœur de ce club.

Aujourd’hui, une nouvelle aventure m’attend. Mais une chose est certaine : où que j’aille, je porterai toujours en moi la fierté lyonnaise.

L’OL restera à jamais une partie de moi. Merci du fond du cœur."