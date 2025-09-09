Ligue 1 : l'OL parmi les plus jeunes effectifs du championnat

Avec une moyenne d'âge de 23 ans et 295 jours, l'OL est la quatrième équipe de Ligue 1 avec l'effectif le plus jeune.

Les supporters de l'OL devaient s'y attendre. Ce n'est pas vraiment étonnant de le voir figurer parmi les équipes les plus jeunes de la Ligue 1 après son épuration estivale. Inutile de rappeler les péripéties traversées par la direction rhodanienne. Elle, contrainte de faire des paris. Autrement dit, de miser sur l'avenir. Des jeunes footballeurs à des prix raisonnables avec un potentiel à développer.

Pour le moment, cela fonctionne. L'Olympique lyonnais a remporté ses trois premiers matchs de championnat. Encore faut-il conserver ce rythme de croisière. C'est là que d'autres joueurs interviennent pour endosser le rôle de "grand frère". À l'instar des quelques cadres restants : Corentin Tolisso, Nicolás Tagliafico ou Moussa Niakhaté. Récemment avec le retour de Rachid Ghezzal.

11 U21 dans l'effectif

Néanmoins, cette jeunesse est prégnante dans les statistiques. Si les Rhodaniens ne sont pas sur le podium des équipes les plus jeunes, ils n'en sont pas très loin. Strasbourg (21 ans et 305 jours) occupe la première place devant Toulouse (22 ans et 209 jours) et Auxerre (23 ans et 126 jours). Paulo Fonseca dirige lui un groupe de 23 ans et 295 jours de moyenne d'âge, le quatrième plus bas total.

Il faut cependant préciser que le calcul a été effectué au 1er septembre, avant la signature de Rachid Ghezzal. Malgré tout, l'OL compte dans son vestiaire 11 footballeurs U21, là aussi le quatrième plus haut contingent du championnat. Des garçons à qui il sera demandé de grandir assez vite.