Actualités
Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Ligue 1 : l'OL parmi les plus jeunes effectifs du championnat

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Avec une moyenne d'âge de 23 ans et 295 jours, l'OL est la quatrième équipe de Ligue 1 avec l'effectif le plus jeune.

    Les supporters de l'OL devaient s'y attendre. Ce n'est pas vraiment étonnant de le voir figurer parmi les équipes les plus jeunes de la Ligue 1 après son épuration estivale. Inutile de rappeler les péripéties traversées par la direction rhodanienne. Elle, contrainte de faire des paris. Autrement dit, de miser sur l'avenir. Des jeunes footballeurs à des prix raisonnables avec un potentiel à développer.

    Pour le moment, cela fonctionne. L'Olympique lyonnais a remporté ses trois premiers matchs de championnat. Encore faut-il conserver ce rythme de croisière. C'est là que d'autres joueurs interviennent pour endosser le rôle de "grand frère". À l'instar des quelques cadres restants : Corentin Tolisso, Nicolás Tagliafico ou Moussa Niakhaté. Récemment avec le retour de Rachid Ghezzal.

    11 U21 dans l'effectif

    Néanmoins, cette jeunesse est prégnante dans les statistiques. Si les Rhodaniens ne sont pas sur le podium des équipes les plus jeunes, ils n'en sont pas très loin. Strasbourg (21 ans et 305 jours) occupe la première place devant Toulouse (22 ans et 209 jours) et Auxerre (23 ans et 126 jours). Paulo Fonseca dirige lui un groupe de 23 ans et 295 jours de moyenne d'âge, le quatrième plus bas total.

    Il faut cependant préciser que le calcul a été effectué au 1er septembre, avant la signature de Rachid Ghezzal. Malgré tout, l'OL compte dans son vestiaire 11 footballeurs U21, là aussi le quatrième plus haut contingent du championnat. Des garçons à qui il sera demandé de grandir assez vite.

    à lire également
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann est-il en train de trouver sa place ?
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mar 9 Sep 25 à 8 h 56

      Un effectif qui n'aurait pas plu à laurent Blanc , qui ne voulait travailler qu'avec des joueurs confirmés .
      Mais qui aurait à l'inverse beaucoup plu à Grosso , qui au contraire ne voulait travailler qu'avec des jeunes , qu'il préférait aux starlettes de l'OL .
      En ce qui concerne Fonseca , c'est un effectif qui lui convient parfaitement , il aime développer des jeunes .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann est-il en train de trouver sa place ? 08:40
    Mercato : Mehdi Zeffane (ex-OL) a signé avec l'ES Mostaganem 08:00
    Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : l'OL parmi les plus jeunes effectifs du championnat 07:30
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    Mercato : Diawara (OL) est prêté avec option d'achat au Royal Antwerp 08/09/25
    Martin Satriano
    OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano 08/09/25
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel 08/09/25
    Mathieu Patouillet
    Mercato : Mathieu Patouillet annonce son départ de l'OL 08/09/25
    Wendie Renard après PSG - OL en mai 2022
    OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard 08/09/25
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal
    OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18 08/09/25
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien 08/09/25
    Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ? 08/09/25
    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes" 08/09/25
    Memphis Depay
    Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas 08/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction 08/09/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : deux victoires pour Merah (France U20) et Fofana (Belgique) 08/09/25
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes 08/09/25
    Lassine Diarra
    OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi 08/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête 08/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut