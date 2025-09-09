Mercato : Mehdi Zeffane (ex-OL) a signé avec l'ES Mostaganem

Formé à l'OL et passé par les pros entre 2012 et 2015, Mehdi Zeffane s'est engagé avec l'Espérance sportive de Mostaganem.

Une nouvelle expérience sur le continent africain. Après la France, la Russie et la Turquie, Mehdi Zeffane va découvrir le championnat algérien avec l'ES Mostaganem. Le champion d'Afrique 2019 était libre depuis plus d'un an et la fin de son aventure à Clermont. Formé entre Rhône et Saône, le latéral droit de 33 ans n'avait jamais réussi à intégrer durablement le groupe professionnel.

Après trois premières saisons mitigées (2012-2015, 24 rencontres), le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon pliait bagage pour partir en Bretagne, au Stade Rennais. Il avait notamment raflé la Coupe de France après une finale historique face au PSG en 2019. Après six mois sans jouer, car n'ayant pas trouvé de projet, l'ancien Lyonnais a filé pour deux ans en Russie, à Samara, avant de rallier la Turquie en signant à Malatyaspor en 2022.

Déjà un match disputé

Aujourd'hui plutôt sur la fin de sa carrière, l'Algérien se lance un autre défi, avec la formation évoluant en première division. Il a d'ailleurs retrouvé le plaisir de la compétition vendredi, lors de la deuxième journée du championnat. Remplaçant, il a pu entrer sur le terrain dans les dernières minutes. Une première apparition lors d'un match officiel depuis le 4 mai 2024 pour Zeffane.