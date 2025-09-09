OL : Tanner Tessmann est-il en train de trouver sa place ?

Titularisé à trois reprises sur ce début de saison, Tanner Tessmann parvient à s'inclure dans le collectif lyonnais qui tourne bien jusqu'ici. Aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, il semble avoir trouvé son rôle.

Difficile d'être aussi rayonnant sur ces premiers matchs que Tyler Morton. L'Anglais est la plaque tournante du jeu de l'OL, et à ce titre, est extrêmement responsabilisé à la construction du jeu. C'est moins le cas de Tanner Tessmann qui touche par exemple en moyenne dix ballons de moins que son coéquipier. Une statistique logique.

Mais à ses côtés, dans un système donnant beaucoup de liberté à Corentin Tolisso sur le côté gauche et dans l'axe, l'Américain ne dénote pas. Ce qui est une bonne chose, alors que sa première année en France fut difficile. "Lorsqu'on est bien accompagné, c'est certain qu'il est plus facile de bien jouer et de s'exprimer au mieux, nous rappelle Philippe Violeau, trois fois champion de France (2002-2004). Ce n'est donc pas anodin. Mais il devait aussi s'acclimater au championnat français, d'autant plus que le précédent exercice n'était pas simple non plus."

Précieux à la récupération

Dans un rôle de l'ombre, même si on l'a beaucoup vu face à Marseille (1-0), notamment aux abords de la surface, l'ancien membre du Venezia FC s'occupe de l'équilibre. Positionné à droite dans l'entrejeu, il doit colmater les espaces et récupérer la balle. Jusqu'à présent, il comptabilise en moyenne par affiche une interception et quatre récupérations. Il remporte quatre duels par match (55%), ce qui reste un axe de progression.

Si on le sent à son aise lorsque l'équipe évolue plus bas sur le terrain, ses caractéristiques ne collent pas vraiment avec le jeu de transition. Et face au pressing, on le sent en difficulté lorsqu'il faut évoluer dans la densité (presque huit pertes de balle par apparition).

Néanmoins, il sait peser physiquement et apporter de l'impact au milieu, ce qui vient soulager Tyler Morton. On le voit pour l'instant moins en délicatesse qu'en 2024-2025. "Il est à l'image de l'équipe. Peut-être que cela lui permet de profiter de l'embellie, car il fait partie de ce beau début de saison grâce à ses performances également. On le sent davantage libéré et plus sûr de sa technique que ce qu'on a pu voir par le passé, remarque Philippe Violeau, ex-milieu défensif. C'est un gage de confiance et de sérénité."

Un milieu visiblement complémentaire

À bientôt 24 ans, on se demande alors si Tanner Tessmann peut trouver sa place et sa mission dans un secteur de jeu qui est une force pour l'instant de l'OL. "On observe qu'il (le trio du milieu) est équilibré et complice. Il y a de la liberté dans les mouvements et les joueurs ne sont pas figés dans un schéma, ça bouge beaucoup. Je pense que ça convient à chacun, souligne celui qui a porté 269 fois le maillot rhodanien. L'organisation est bien en place, elle fonctionne bien. Leur profil est différent mais se complète à merveille. Mais voyons sur la durée ce que ça donnera."

Jusqu'ici, l'international américain (huit capes) a joué toutes les minutes. Après ses 35 rencontres en 2024-2025, il devrait avoir au moins autant de temps de jeu en 2025-2026. Il pourrait même dépasser cette marque au vu de la concurrence. À lui de saisir l'opportunité. "Tout le monde en profite, le footballeur et le club parce que les résultats sont là. Maintenant, il faut maintenir se rythme sur l'année entière, met en garde Philippe Violeau. Il n'y a que trois journées, c'est très bien, et je lui souhaite qu'il poursuive ainsi." S'il y parvient, ce sera assurément une excellente nouvelle pour l'OL.