Première Ligue : pourquoi l'OL Lyonnes ne jouera pas ce week-end

Samedi marquera les grands débuts de la Coupe LFFP. L'OL Lyonnes entrera en lice en quarts de finale, et est donc exempt ce week-end.

Encore un peu de patience… Du moins, beaucoup de patience. L'OL Lyonnes entrera en lice dans la nouvelle Coupe LFFP le 4 février 2026 lors des quarts de finale. Privilège accordée grâce au format de la compétition qui ressemble à l'ancienne Coupe de la Ligue chez les hommes. Les joueuses de Jonatan Giráldez sont exemptées de la phase éliminatoire, comme le Paris FC et le PSG, qui commencent samedi. Les trois clubs étant des écuries européennes.

Les affiches auront lieu samedi. En attendant, les coéquipières de Wendie Renard doivent ronger leur frein. Car elles ne joueront pas en championnat ce week-end. Une coupure qui servira à travailler, mais qui prive les Fenottes d'une rencontre supplémentaire pour se roder. Or, on a vu face à l'OM (3-1) qu'elles ont surtout besoin d'enchaîner les matchs.

Retour de la Ligue des champions en octobre

Pour cela, rendez-vous à la fin du mois et début octobre, avec trois affiches programmées avant une nouvelle pause de quinze jours pour ce même tournoi. Les Rhodaniennes défieront Saint-Etienne le samedi 20 septembre à 17 heures, puis le PSG le samedi 27 septembre à 21 heures.

Deux beaux duels suivis d'un voyage à Lens le week-end du 4 octobre. Avant la trêve internationale, l'OL Lyonnes recevra Nantes, probablement le dimanche 19 octobre. Car entre ces journées de D1, la Ligue des champions fera son retour les 7-8 et 15-16 octobre. Un premier bloc morcelé, mais qui permettra au staff de faire jouer tout le monde et de faire progresser l'équipe.