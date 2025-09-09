OL : première sélection pour Adam Karabec (République tchèque)

Lundi, Adam Karabec a fait ses débuts avec la République tchèque. Une première partagée avec son coéquipier Pavel Šulc face à l'Arabie saoudite.

C'était l'une des choses à observer du côté de l'OL sur cette trêve internationale. Convoqué en dernière minute en raison d'une blessure, Adam Karabec était appelé pour la deuxième fois avec la République tchèque. La première depuis 2020. À 17 ans, il n'avait pas joué.

Cinq ans plus tard, presque jour pour jour, il a cette fois-ci eu cette chance. Son sélectionneur, Ivan Hašek, l'avait laissé hors de la feuille de match face au Monténégro vendredi en marge des qualifications pour la Coupe du monde (0-2). Mais lundi, au cours de la rencontre amicale face à l'Arabie saoudite, il a disputé la seconde période.

Match nul pour les Tchèques, victoire de la France U19

À la place de Vaclav Cerny, l'attaquant lyonnais est entré après la pause, alors que son équipe menait 1 à 0 depuis la 20e minute. Son compère rhodanien, Pavel Šulc, a lui participé à la dernière demi-heure. Le milieu offensif a d'ailleurs écopé un carton jaune. Finalement, les Tchèques ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel (1-1, 90e+1).

Les deux internationaux vont désormais revenir à Décines pour préparer la réception de Rennes dimanche (20h45). Sur les terrains lundi, nous retrouvions aussi Enzo Molebe (France U19). Remplaçant, le footballeur de 17 ans a vu Axel Tape marquer à l'heure de jeu l'unique but de la partie. Une deuxième victoire pour les Bleuets face à République d’Irlande après le succès 4 à 1 au cours de la première manche, avec un doublé du joueur de l'OL.

Diarra et le Mali disent presque adieu au Mondial

Enfin, en Afrique, le Mali de Lassine Diarra a probablement dit adieu à son ambition de participer au Mondial 2026. Dans une confrontation décisive face au Ghana (premier), les Maliens (quatrièmes) ont perdu 1 à 0. Ils s'étaient pourtant donnés le droit de rêver en dominant les Comoriens jeudi dernier.

Avec quatre longueurs de retard sur le deuxième, le portier de l'Olympique lyonnais et ses coéquipiers auront du mal à refaire leur retard sur Madagascar à deux journées du terme des éliminatoires. D'autant plus que les Comores (troisièmes) sont en embuscade. Le gardien de 22 ans est resté sur le banc à nouveau.