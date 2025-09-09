Actualités

OL : Khalis Merah et Rachid Ghezzal à l'entraînement lundi

  • par Gwendal Chabas

    • Première séance pour Rachid Ghezzal, retour de Khalis Merah... L'OL a repris lundi sa préparation du déplacement à Rennes dimanche (20h45).

    Après un week-end de repos, les Lyonnais ont repris le chemin du centre d'entraînement de Décines lundi. Dans le viseur, le voyage à Rennes dimanche comptant pour la quatrième journée de Ligue 1. Après les trois premières victoires de la saison, il y avait des sourires au sein du groupe. Ce dernier accueillait Rachid Ghezzal.

    Le footballeur de 33 ans, recruté par l'OL vendredi, a fait ses premiers pas lors de la séance de ce début de semaine. Restera à lever la question du physique, dont une partie de la réponse sera connue vendredi, au moment de la conférence de presse d'avant-match.

    Moussa Niakhaté est revenu à Lyon

    Moins d'interrogations sur ce sujet pour Khalis Merah, qui a vécu ses deux premières sélections avec l'équipe de France U20 durant la trêve. Après la rencontre de dimanche contre l'Espagne (1-0), dans laquelle il a disputé les dix dernières minutes, le milieu de terrain était de retour à Décines dès le lendemain.

    On a également pu apercevoir Moussa Niakhaté, revenu du Sénégal. Le défenseur central s'est blessé lors de la confrontation de vendredi contre le Soudan (2-0). Il a quitté le rassemblement avant la "finale" des éliminatoires ce mardi contre la république démocratique du Congo. Comme attendu, le footballeur de 29 ans était en civil afin de passer des examens, explique Le Progrès. Là aussi, la prise de parole de Paulo Fonseca en dira davantage.

    à lire également
    OL : le programme international des Lyonnais ce mardi

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : le programme international des Lyonnais ce mardi 11:50
    OL : Khalis Merah et Rachid Ghezzal à l'entraînement lundi 11:00
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : première sélection pour Adam Karabec (République tchèque) 10:10
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : pourquoi l'OL Lyonnes ne jouera pas ce week-end 09:25
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann est-il en train de trouver sa place ? 08:40
    Mercato : Mehdi Zeffane (ex-OL) a signé avec l'ES Mostaganem 08:00
    Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : l'OL parmi les plus jeunes effectifs du championnat 07:30
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    Mercato : Diawara (OL) est prêté avec option d'achat au Royal Antwerp 08/09/25
    d'heure en heure
    Martin Satriano
    OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano 08/09/25
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel 08/09/25
    Mathieu Patouillet
    Mercato : Mathieu Patouillet annonce son départ de l'OL 08/09/25
    Wendie Renard après PSG - OL en mai 2022
    OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard 08/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18 08/09/25
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien 08/09/25
    Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ? 08/09/25
    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes" 08/09/25
    Memphis Depay
    Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas 08/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction 08/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut