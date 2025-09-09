Première séance pour Rachid Ghezzal, retour de Khalis Merah... L'OL a repris lundi sa préparation du déplacement à Rennes dimanche (20h45).

Après un week-end de repos, les Lyonnais ont repris le chemin du centre d'entraînement de Décines lundi. Dans le viseur, le voyage à Rennes dimanche comptant pour la quatrième journée de Ligue 1. Après les trois premières victoires de la saison, il y avait des sourires au sein du groupe. Ce dernier accueillait Rachid Ghezzal.

Le footballeur de 33 ans, recruté par l'OL vendredi, a fait ses premiers pas lors de la séance de ce début de semaine. Restera à lever la question du physique, dont une partie de la réponse sera connue vendredi, au moment de la conférence de presse d'avant-match.

Moussa Niakhaté est revenu à Lyon

Moins d'interrogations sur ce sujet pour Khalis Merah, qui a vécu ses deux premières sélections avec l'équipe de France U20 durant la trêve. Après la rencontre de dimanche contre l'Espagne (1-0), dans laquelle il a disputé les dix dernières minutes, le milieu de terrain était de retour à Décines dès le lendemain.

On a également pu apercevoir Moussa Niakhaté, revenu du Sénégal. Le défenseur central s'est blessé lors de la confrontation de vendredi contre le Soudan (2-0). Il a quitté le rassemblement avant la "finale" des éliminatoires ce mardi contre la république démocratique du Congo. Comme attendu, le footballeur de 29 ans était en civil afin de passer des examens, explique Le Progrès. Là aussi, la prise de parole de Paulo Fonseca en dira davantage.