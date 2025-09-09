Actualités
Clinton Mata (OL) et Saïd (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

OL : le programme international des Lyonnais ce mardi

  • par Antoine Lio

    • Ce mardi, quatre Lyonnais débuteront ou poursuivront leur période internationale avant de regagner Décines.

    Avant Rennes dimanche soir (20h45), quelques joueurs lyonnais sont encore dispersés à travers le monde avec leur équipe nationale. Si certains poursuivront les matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026, d'autres joueront avec les jeunes sélections. Rappelons que Moussa Niakhaté ne sera pas avec le Sénégal ce mardi face à la République démocratique du Congo (18 heures). Le défenseur est touché au genou et son retour pour Rennes est incertain.

    Téo Barisic et les Espoirs croates enfin sur le pré

    Faire le plein de confiance. Voici l'objectif affiché par les hommes d'Ivica Olic avant la rencontre face à la Turquie à 19 heures. Eux qui entament les éliminatoires pour le prochain Euro en 2027. La seule affiche de la trêve internationale pour Téo Barisic (trois capes avec les U21).

    Afonso Moreira avec les U21 du Portugal

    Ensuite, ce sera au tour des Portugais. Vendredi dernier, le Portugal de Luis Freire s'est offert un récital offensif contre l'Azerbaïdjan (5-0). Afonso Moreira (une sélection) tentera d'ouvrir son compteur lors de la prochaine échéance.

    Justement, ce mardi à 20 heures, la Seleção tentera de réitérer en l'emportant face à l'Écosse. Avec l'objectif de poursuivre sur la même dynamique afin d'emmagasiner un deuxième succès et de conforter sa première place au sein du groupe B.

    Clinton Mata enchaîne avec l'Angola.

    Avant la trêve, les coéquipiers angolais de Clinton Mata partaient avec l'ambition de se relancer dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Quatrièmes de la poule D, les Angolais de Pedro Gonçalves n'ont pas réussi leur mission, défaits par la Libye (1-0) jeudi dernier.

    Titularisé face aux Libyens, le polyvalent défenseur entend inverser la tendance à 21 heures contre Maurice. Son adversaire s'est incliné précédemment face au Cap-Vert (2-0). Une affiche presque pour l'honneur, les deux nations ayant tiré une croix quasi définitive sur la compétition internationale.

    Alejandro Gomes Rodriguez en feu avec les U18 anglais

    Le plus jeune du groupe, Alejandro Gomes Rodríguez, est en grande forme avec l'Angleterre U18. À Costa de la Luz en Espagne, il compte déjà deux buts contre l'Ouzbékistan (3-1) et le Maroc (4-1).

    Ce mardi, bien que les Anglais soient assurés de remporter le tournoi, les Young Three Lions tenteront de terminer le triptyque sur un "perfect". Ce qui serait de bon augure avant la Coupe du monde en novembre. Contre le Canada (11 heures), l'avant-centre rhodanien tentera de confirmer sa belle forme.

    OL : Khalis Merah et Rachid Ghezzal à l'entraînement lundi

